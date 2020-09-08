Galaxy S21 ve S21 Plus'ın Pili, Muhtemelen Sizi Pek Heyecanlandırmayacak

Samsung'un 2021 amiral gemilerinden Galaxy S21 ve S21 Plus'ın pil kapasitesi ortaya çıktı. Ama rakamlar heyecana yol açtığını söylemek pek mümkün değil.

Galaxy S21 ve S21 Plus'ın Pili Doğrulandı

Samsung'un 2021 amiral gemileri, pil alanında büyük bir geliştirme yapmayabilir. Yeni ortaya çıkan sertifikalar, pil kapasitelerinde önemli bir değişiklik olmadığını gösteriyor.

Çin'in telekom kurumu CCC, Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus'a ait olduğu düşünülen bir çift pile onay verdi. Yeni ortaya çıkan bu sertifika, daha önceki 3.880mAh kapasiteli pil bilgisini güçlendiriyor. Dolayısıyla giriş modeli Galaxy S21'de pil alanında Galaxy S20'ye kıyasla herhangi bir değişiklik olmayabilir.

Galaxy S20 Plus'ın devamı olacak model ise 4.660mAh pil (tipik değer olarak 4.800 mAh) ile hissedilir bir geliştirme sunabilir. Galaxy S20 Plus'ta 4.500mAh tipik kapasiteli bir pil bulunuyordu.

Bu noktada Samsung'un yeni amiral gemisinin ismi konusunda henüz karar vermediğini söyleyelim. Yeni amiral gemisi, karşımısa "Galaxy S30" olarak da çıkabilir. Galaxy S21 serisinin Şubat 2021'de tanıtılması bekleniyor.

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