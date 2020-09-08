Galaxy S21 ve S21 Plus'ın Pili, Muhtemelen Sizi Pek Heyecanlandırmayacak

Samsung'un 2021 amiral gemilerinden Galaxy S21 ve S21 Plus'ın pil kapasitesi ortaya çıktı. Ama rakamlar heyecana yol açtığını söylemek pek mümkün değil.