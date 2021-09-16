Galaxy S22+, İnternete Sızan Performans Testi ile Hayal Kırıklığı Yarattı!

Dünyanın bazı yerlerinde Galaxy S22 serisine yönelik bugüne kadar pek çok şey duyduk. Exynos 2200 işlemci ile beraber gelecek ve AMD GPU birimini içerecek olmasıyla birlikte beklendiği kadar güçlü bir akıllı telefon olacağı düşünülen Galaxy S22 serisi, performans konusunda hayalleri yıkabilir. Zira yeni ortaya çıkan Geekbench listeleri bunu gösterir nitelikte.
Samsung Galaxy S22 Plus'ı işaret eden bir model numarasına sahip (Samsung SM-S906B) bir akıllı telefon Geekbench raporunda sızdı. Raporda, Exynos 2200 işlemci, 8 GB RAM ve Android 12 özellikleri yer alırken, elde edilen puanın ise beklendiği kadar yüksek olmaması şaşırtıcı.
Samsung Galaxy S22 Plus olduğu iddia edildiği telefonun Geekbench'ten aldığı sonuçlar, tek çekirdek performansıyla 1073, çoklu çekirdek performansıyla ise 3.389 olarak görünüyor. Bu rakamlar yüksek olsa da, Galaxy S21 Plus ile karşılaştırıldığında arada büyük fark olmaması şaşırtıcı. Samsung Galaxy S21 Plus, aynı testte 1.035 ve 3.170 puanlarına ulaşabiliyor.
Elbette Galaxy S22 Plus'a dair bu rakamlar resmi değil. Sadece sızıntılardan ibaret... Ancak yine de Galaxy S22 Plus'ı beklerken göz önünde bulundurmakta yarar var.
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