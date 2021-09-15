Gran Turismo 7 İçin Hayranları Üzen Haber: İnternet Yoksa Yarış da Yok!

PlayStation Showcase'te tanıtılan Gran Turismo 7'yi bekleyenler, gelen yeni haberden pek de memnun olmadı!

  • Ercan Uğurlu
Gran Turismo 7 İçin Hayranları Üzen Haber

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