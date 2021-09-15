Gran Turismo 7 İçin Hayranları Üzen Haber: İnternet Yoksa Yarış da Yok!

Geçtiğimiz hafta PlayStation Showcase etkinliğinde gösterilen Gran Turismo 7 fragmanının arkasından oyunla ilgili yeni gelen haber, serinin fanlarını üzebilir. PlayStation Blog'da yayınlanan habere göre Gran Turismo 7'nin hikaye modu için sürekli internet bağlantısı gerekecek.
Bu haberin yayılmasının arkasından serinin bazı hayranlarından hayal kırıklığını gösterir mesajlar gelmiş durumda. Şu an halihazırda pek çok oyun sürekli olarak internet bağlantısı gerektirse de, hikaye modunda da bunun gerekliliği kararlı bir internet bağlantısına sahip olmayanlar için kötü bir haber olarak nitelendiriliyor.
Sony'den bu konuya ilişkin bir yorum yok. Şirket sadece "bu özellikler internet bağlantısı gerektiriyor" şeklinde sade bir açıklamada bulunmuş durumda.
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