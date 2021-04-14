Galaxy S22, iPhone'un Önemli Özelliğini "Ödünç Alacak"

Samsung Galaxy S22 hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Ortaya çıkan yeni sızıntıya göre Samsung, Galaxy S22'de iPhone 12'de bulunan bir özelliği telefona ekleyecek.
Galaxy S22 için daha oldukça vakit var. Telefonun 2022 yılında piyasaya çıkmasını bekliyoruz, fakat elbette Samsung şimdiden telefonun çalışmalarını yapıyor. Galaxy S21'in kamera yeteneklerini bir sonraki modelde geliştirmek isteyen Güney Koreli şirket, bunun neticesinde de telefona yeni bir özellik ekleyecek. Ancak bu özellik halihazırda iPhone 12'lerde var.
Samsung'un iPhone'dan devşireceği söylenen bu özellik Sensor-Shift Image Stabilization olarak da bilinen Sensör Kaydırma özelliği. Bazı kameralarda kullanılan bir görüntü sabitleme teknolojisi olan Sensör Kaydırma, çekim esnasında görüntü sensörünün hafifçe hareket etmesine izin vererek küçük titreşimleri ve titremeleri ortadan kaldırıyor ve bunun neticesinde de yakalanan görüntülerin daha net görünmesini sağlıyor.
Samsung'un en son tanıttığı Galaxy A52'de de yer alan Lens Sabitleme özelliğini Samsung'un pek çok modelinde görüyorduk. Ancak Sensör Kaydırmanın bu özelliğin geliştirilmiş hali olduğunu söyleyebiliriz. Böylece sonraki Samsung modellerinde hareketli çekim aşamalarında daha net görüntüler çekilebilecek. Elbette bu sızıntı doğru çıkarsa.
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