Galaxy S22'lerde Muhtemelen Fark Bile Etmeyeceğiniz Büyük Değişiklik!

Samsung, ABD'de satılan amiral gemisi telefonları Galaxy S22'lerde varsayılan SMS uygulaması olarak kendi uygulamasını bir kenara itip Google Mesajlar uygulamasını kullanacak.

Samsung, S22 için Google Mesajlar'ı seçti!

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