Galaxy S22'lerde Muhtemelen Fark Bile Etmeyeceğiniz Büyük Değişiklik!

Galaxy S22 serisi, Android 12 ve One UI 4.1 ile birlikte geliyor. Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde en son yazılımdan biraz bahsetmiş olsa da, bazı küçük detayları atlamış olduğu açık. Örneğin mesajlaşma uygulaması... Galaxy S22 serisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak Google Mesajlar ile gelecek.
ABD'deki çoğu Galaxy S22 müşterisi, uygulama tamamen One UI'ye entegre edildiğinden, yeni telefonlarındaki varsayılan mesajlaşma uygulamasının Google olduğunu muhtemelen fark bile etmeyecek. Ama aslında kullandıkları uygulama, Samsun'un değil, Google'ın uygulaması olacak.
Geçen yıl Samsung, Galaxy S21 serisindeki Google Mesajlar uygulamasına One UI'nin tasarım diline uygun yeni bir kullanıcı arayüzü getirmişti. Aynı uygulama artık Galaxy S22 için de geçerli ve bu kez varsayılan uygulama konumunda.
Google ve Samsung arasındaki ortaklık çerçevesinde, One UI için özel tasarlanmış Google Mesajlar diğer Samsung uygulamaları arasında öne çıkmıyor. Ve işlevsel olarak konuşursak, hem Samsung hem de Google Mesajlar çok benzer şekilde çalışıyor. Kullanıcılar yine de Samsung SMS uygulamasına dönmek istiyorlarsa, bunu Ayarlar bölümünden yapabiliyorlar.
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