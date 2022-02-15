Samsung'dan Özel Galaxy S22'ler: Mercedes ve Mark & Lona Sürümleri Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde Samsung, Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'yı duyurdu. Koreli şirket, normal renk çeşitlerinin yanı sıra yalnızca internet mağazası aracılığıyla özel renkler de sunuyor. Ayrıca Samsung, bu özel renklerin yanında en yeni üst seviye akıllı telefonunun özel sürüm çeşitlerini de piyasaya sürecek gibi görünüyor.
Güvenilir bir sızıntı kaynağının söylediğine göre Samsung; Mercedes ve Mark & Lona ile ortak olarak Galaxy S22 Ultra'nın sınırlı sayıda üretilecek türevleri üzerinde çalışıyor. Mark & Lona, birinci sınıf bir moda ve aksesuar markası ve özellikle golfçüler arasında ünlü. Galaxy S22 Ultra'nın Mark & Lona sürümünde top işaretçisi, kılıf, anahtarlık, kayış ve renkli telefon kılıfı bulunuyor. Telefon ve birlikte verilen aksesuarlar, büyük, sarı bir kutu içinde düzenli bir şekilde sunuluyor.
Akıllı telefonun Mercedes-EQ sürümü ise menekşe renginde, bavula benzer bir endüstriyel kutu içinde geliyor. Özel bir taşıma kutusu, bir kart kutusu, bir anahtarlık, bir çanta askısı ve bir ağırlık ile birlikte sunuluyor. Gümüş renginin kullanıldığı anahtarlık hariç diğer tüm aksesuarlar menekşe renginde ve tüm aksesuarların üzerinde Mercedes işareti bulunuyor.
Bu iki özel sürüm Galaxy S22 Ultra modeli çok şık görünse de Samsung'un bunları ne zaman piyasaya süreceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Bu ürünlerin sınırlı sayıda üretilebileceğini ve özel perakendeciler veya ortaklar aracılığıyla temin edilebileceğini hatırlatmakta fayda olabilir.
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