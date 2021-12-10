Galaxy S22, Pili ve LED View Kılıfı ile Birlikte Onayı Aldı!

Galaxy S22 ve Galaxy S22+, bu telefonlar için tasarlanan LED View kapaklar ile birlikte, bu hafta FCC onayından geçti. Galaxy S22 Ultra hakkında henüz bir onay haberi yok ancak yakında onun da geleceği kesin. Üç telefonun da Şubat ayında, aynı Galaxy Unpacked etkinliğinde sahneye çıkması bekleniyor.
Onay raporunda FCC'nin, Galaxy S22'yi EB-BS906ABY model numarasını taşıyan bir Samsung pil ile test ettiği görülüyor. Aynı pil birkaç ay önce 3C'de görülmüş ve nominal kapasitesinin 4.370 mAh olduğu doğrulanmıştı. Galaxy S22 Ultra, yukarıda da söylediğimiz gibi henüz ortaya çıkmış değil; ancak bu modelin 4.855 mAh nominal kapasiteye sahip bir pil ile çalıştırılacağı düşünülüyor.
LED View kapaklar ise, sırasıyla EF-NS901 ve EF-NS906 model numaralarına sahip, ancak bu kapaklarda yeni bir özellik bulunmuyor. FCC belgelerinin vurguladığı bir diğer ilginç nokta ise Galaxy S22 serisinin veya en azından Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ın tonlarca bağlantı standardından faydalanıyor olması. FCC belgesine göre Galaxy S22 GSM, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD ve 5G bantlarını destekliyor.
Galaxy S22 ayrıca UWB (Ultra-Wide Band), NFC ve Wi-Fi 6E'den de yararlanıyor ve elbette kablosuz şarj ve güç paylaşımını destekliyor. Galaxy S21 gibi, Galaxy S22'nin temel modelinin de UWB desteğine sahip olmayacağı düşünülüyor.
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