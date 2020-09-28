Galaxy S30 Plus'tan Şaşırtıcı Yonga Seti ve Şaşırtıcı Performans

Geekbench'te görünen ve Galaxy S30 olduğu iddia edilen telefon, kullandığı gizemli yonga seti ve aldığı düşük puanla herkesi şaşırttı.

Galaxy S30 Plus'tan Düşük Puan Sürprizi

Samsung'un 2021'de tanıtacağı Galaxy S30 (veya S21) serisi doğal olarak Galaxy S20'den güçlü olacak. Ancak sızan test raporlarına göre yeni telefonlar, beklediğimiz kadar hızlı olmayabilir.

Geekbench'te ortaya çıkan ve Samsung Galaxy S30 Plus'ın model numarasını taşıdığı düşünülen bir telefon, pek de etkileyici olmayan puanlar elde edebildi. 8GB RAM, Android 11 ve Exynos 2100 yonga setiyle gelen cihaz, çoklu çekirdekte 3.060 puan, tek çekirdekte ise 1.038 puan alabildi. Bu noktada Exynos 2100'ün adını ilk kez duyduğumuzu ve Galaxy S30 serisinin aslında Exynos 1000 ile gelmesini beklediğimizi söyleyelim. Bu puanlar, Exynos 1000 ile yapılan ilk testlerde elde edilen 4.250 çoklu çekirdek ve 1.302 tekli çekirdek puanlarının oldukça gerisinde. Yine de puanların Galaxy S20 Plus'ın puanlarından daha iyi olduğunu söyleyelim. Yani bir miktar hızlanma olsa da, sadece beklendiği kadar büyük bir gelişme yok gibi görünüyor.

Elbette testler henüz tamamlanmamış donanım ve yazılımla yapıldığından puanlar, cihazın final sürümünde muhtemelen daha iyi olacaktır. ABD'de yaşayanlar cihazın muhtemelen Snapdragon 875'li bir sürümünü kullanacağından bu puanlar için üzülmek zorunda değiller.

Galaxy S30 serisinin kameraları geliştireceği bilinse de, henüz birçok yönü bilinmiyor. Telefonlar Şubat 2021'de tanıtılacağından dedikoduları çok ciddiye almak için aslında biraz erken.

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