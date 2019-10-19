Galaxy S8 için Muhtemelen Yanlış Android 10 Alarmı
Geekbench üzerinde Android 10 ile çalışan bir Galaxy S8 keşfedildi, kafalar biraz karıştı! Ancak karışmasına gerek yok, çünkü...
Galaxy S8 için Android 10 güncellemesi hayali kuran çok sayıda kullanıcı var, ancak Samsung'un böyle bir planının olmadığını daha önce öğrenmiştik. Geekbench'te görünen bir rapor heyecana neden olsa da, hemen umutlanmamakta fayda var.
Samsung'u yakından takip eden web sitesi Sammobile'ın keşfettiği Geekbench raporunda Android 10 ile çalışan bir Galaxy S8'in adı geçiyor. Sayfa 8 Ekim tarihinde, Galaxy S10'un Android 10 beta yapısı yayınlanmadan üç gün önce paylaşılmış görünüyor. Yani Galaxy S8'deki bu ROM, firmanın ilk Android 10 betasını temel almıyor.
Galaxy S8 için şu an Custom ROM geliştirmeye yönelik büyük bir çaba da gözlenmiyor. Tabi kullanıcılar, resmi bir Android 10 güncellemesi bekliyorlar ancak bu olasılık çok düşük. Geekbench'te sahte sonuçlar paylaşmak zor olmadığından, sitede görünenlere şüpheyle yaklaşmakta fayda var.
Dolayısıyla Galaxy S8'e Android 10'un geleceği iddialarına şu an kulak asmamanızı tavsiye ediyoruz.
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