Galaxy S8, Oreo Güncellemesine Yeniden Başladı!
Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın dağıtımı durdurulan Android Oreo güncellemesi, sorunun giderilmesiyle kaldığı yerden devam ettirildi!
- Zeynel A. Öztürk
Galaxy S8 ikilisi için Android Oreo dağıtımını duraklatan Samsung, dağıtım sürecini Avrupa'da yeniden başlattı.
Güncellemenin dağıtımının durdurulmasının sebebi, telefonların kendi kendine yeniden başlayabilmesiydi. Şu an itibariyle Almanya'da tekrar başlayan dağıtım, çok sürmeden diğer ülkelerde de devam ettirilecek.
Sammobile'a göre son güncelleme, Galaxy S8 için G950FXXU1CRB7, Galaxy S8 Plus için G955XXU1CRB7 firmware sürümüyle geliyor. Android 8.0 Oreo'yu yüklemiş olanlar için güncellemenin boyutu 530MB civarında.
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