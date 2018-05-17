Galaxy S9, ARCore Desteği Kazandı!
Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, artık Google'ın artırılmış gerçeklik platformu ARCore'u destekliyor!
Samsung'un en son amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, oturdukları yerden yeni artırılmış gerçeklik (AR) yetenekleri kazandılar.
İki telefon, Google'ın ARCore destek sayfasına göre artık ARCore'u destekliyor. ARCore, Google'ın sizi içine alan artırılmış gerçeklik içeriği üretmeye yönelik platformu ve sadece belirli telefonlarda destekleniyor. Galaxy S9 ve S9 Plus'ın ARCore desteğinde Galaxy S8, Google Pixel 2 ve LG G6 gibi telefonların yanına eklenebileceği, Galaxy S9 tanıtımında söylenmişti.
Peki ARCore desteği sizin için ne anlama geliyor? ARCore desteğinin anlamı, Google'ın ARCore uygulamasını Galaxy S9 veya S9 Plus'a kurup, Google Play Store'daki ARCore destekli tüm uygulamaların ve oyunların tadını çıkarabileceğiniz.
Google, Mart ayında 60'ın üzerinde ARCore deneyimini Google Play'e eklemişti, bu yüzden Galaxy S9 desteğinin tam zamanında geldiği söylenebilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın