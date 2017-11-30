Galaxy S9, Ayarlanabilir f/1,5 Diyaframla Gelecek
Yeni iddialara göre Galaxy S9, akıllı telefonlarda ilk olacak bir kamera özelliğiyle gelecek!
Telefon piyasası sadece birkaç sene önce megapiksel sayısı yüksek telefonlarla dolmaya başlamıştı. 16 megapiksel ve fazlasını sunan telefonlar, bu sayılarla biraz da göz boyuyordu çünkü çoğumuz megapiksel ne kadar çoksa, görüntü kalitesinin o kadar yüksek olduğunu düşünüyordu.
Üreticiler şu sıralar megapiksel sayısını bir kenara bırakarak diyaframa odaklanmış durumdalar. LG'nin Ağustos'taki duyurusuna göre V30 ilk f/1,6 diyaframla gelecek telefon olacaktı. Ancak VTECH'ten gelen raporlar, Samsung Galaxy S9'un f/1,5 diyaframla geleceğini söylüyor (diyafram aralığı için düşük sayılar daha iyi).
Rapora göre Galaxy S9 tek lense sahip olacak ve çift lens teknolojisini Galaxy S9 Plus'a ayıracak. İddiaya göre Galaxy S9 Plus'taki ikinci kamera, f/2,4 diyaframa sahip olacak. Daha ilginci ise telefonların ilk kez ayarlanabilir diyaframla gelecek olmaları.
Geniş bir diyafram sensöre daha çok ışığın ulaşmasını sağladığından düşük ışıkta daha iyi görüntüler sunuyor. Diyaframı ayarlamak ise fotoğraflarınıza doğal bokeh efekti (arka planı bulanıklaştırma) eklemenize yardımcı olabilir.
Galaxy S9'un Ocak'taki CES'te gösterilebileceğini geçtiğimiz günlerde duymuştuk.
Zeynel A. Öztürk
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