Galaxy S9'dan Galaxy S20'ye Yükseltmeye Değer mi?

İki sene önce çıkan Galaxy S9'un sahibiyseniz, telefonunuz belirli alanlarda hala oldukça iyi. Ancak Galaxy S20 ile karşılaştırıldığında S20'nin birçok avantajı bulunuyor. Bu yazımızda telefonunu yükseltmeyi düşünen Galaxy S9 sahiplerini Galaxy S20'ye geçmeye ikna edebilecek farklara bakacağız.
GALAXY S9 İLE GALAXY S20 FARKLARI
- Daha büyük ekran, daha küçük gövde: Galaxy S9 çıktığından bu yana ekran çerçeveleri inceldi. Öyle ki 6,2 inç'lik Galaxy S20, 6,2 inçlik Galaxy S9 Plus'tan bile daha küçük bir gövdeye sahip.
- Ekranda 120Hz tazeleme oranı: Galaxy S20 serisi, Samsung'un 60Hz üzerine çıkan ilk amiral gemisi serisi. Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra'nın üçü de çok akıcı görünen 120Hz ekranla geliyorlar. Nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, bir mağazaya gidip S20'leri denemenizi tavsiye ediyoruz.
- Çok daha iyi kamera: En önemli gelişmelerin yaşandığı alanlardan biri de kamera. Galaxy S9'da tek ana kamera, Galaxy S9 Plus'ta ise çift arka kamera bulunuyor. Galaxy S20 serisi bunu yeni bir seviyeye taşıyor. Galaxy S20 ve S20 Plus'ta 12MP geniş, 12MP ultra geniş, 64MP telefoto lens mevcut. S20 Plus'ta ek olarak ToF derinlik sensörü de var.
- Daha iyi pil ve daha hızlı şarj: Galaxy S20 serisinin pilleri, Galaxy S9 serisinden daha güçlü. Bu güçlü pillerin yeni ekranlar için gerekli olduğu doğru, ancak aynı zamanda daha hızlı şarj oluyorlar. Galaxy S20 ve S20 Plus 25W, S20 Ultra ise 45W şarjı destekliyor.
- Daha çok bellek: Bellek kullanımı seneler içinde arttı. Galaxy S20/S20 Plus 8GB RAM ile gelirken Galaxy S20 Ultra, 16GB RAM ile geliyor. Üstelik Galaxy S20'nin depolama alanı 128GB'tan başlıyor (Galaxy S9'da 64GB'tan başlıyordu).
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın