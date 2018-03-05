Galaxy S9, Galaxy S8'den Neden Daha Sağlam?

Galaxy S9 ve S8 dışarıdan neredenyse aynı görünseler de, Galaxy S9 biraz daha dayanıklı. Sebebi ise Samsung'un yaptığı bu geliştirmeler...

05 Mart 2018 16:45

Zeynel A. Öztürk