Galaxy S9, Kendi Evinde Ne Kadar Satıldı?
Kendi evinde "hüsrana" uğradığı konuşulan Samsung Galaxy S9'un ülkedeki satış rakamı, ilk kez açıklandı!
Samsung, Galaxy S9'un satışlarının dünya çapında Galaxy S8'i geçmesini umuyor ancak kendi ülkesi Güney Kore'de bambaşka bir tablo var. Yeni amiral gemilerinin ülkede beklenen ilgiyi görmediği biliniyor.
Şimdi ise Samsung, Galaxy S9'un Kore'de bir milyon birim satış yaptığını açıkladı. Böylece firma, Mart'ta satışa sunulan telefonun Güney Kore'deki satış rakamlarını ilk defa doğrulamış oldu.
İki hafta önce ortaya çıkan bir rapor, Galaxy S9'un Güney Kore'deki satışlarının çok düşük seviyelerde seyrettiğini söylemişti. Bu sırada Samsung'un 707.000 Galaxy S9 ve Galaxy S9+ sattığı söylenmişti. Bu sayı, amiral gemisi Galaxy S modelleri için şimdiye kadarki en düşük sayıydı.
Satışların yetersizliği, Galaxy S9'un önemli yenilikler sunmamasına bağlanıyor. Bazı yorumcular ise düşük satışları cihazın yüksek fiyatına bağlıyor. Galaxy S9'a un kendi ülkesinde 1 milyon satışa ulaşması neredeyse iki ay sürerken Galaxy S8, bunu geçen sene 37 günde başarmıştı. Buradan Galaxy S9'un Güney Kore'de Galaxy S8'i geçemediği anlaşılıyor.
Galaxy S9 ve S9+'ın dünya çapındaki satış verileri henüz açıklanmadı.
Zeynel A. Öztürk
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