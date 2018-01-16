Galaxy S9'un Pil Boyutu Değişmeyecek!
Yeni gelen bilgiler sayesinde Galaxy S9'un pil boyutu da artık gizli değil!
Galaxy S9'un geçen hafta sızan kutusunda göremediğimiz önemli bilgilerden bir tanesi, telefonun pil kapasitesiydi. Brezilya'nın iletişim düzenleyicisi Anatel sayesinde bu Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'a ait pil bilgileri de ortaya çıktı.
SlashLeaks'in eline geçen sertifikalara göre Samsung'un yeni telefonları, 2017'nin Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ı ile aynı kapasitede pillerle gelecek. Yani Galaxy S9'da 3.000mAh'lik, Galaxy S9 Plus'ta ise 3.500mAh'lik bir pil bulunacak. Pil kapasitesi artmasa da yeni telefonların sunacağı pil ömrü, daha gelişmiş yonga setleri sayesinde uzayabilir. Amerika'daki Galaxy S9'lara dahil edilecek Qualcomm'un Snapdragon 845 yonga seti, iddiaya göre 2017'nin üst seviye mobil işlemcisi Snapdragon 835'ten yüzde 30 daha hızlı. Bunlara ilave olarak Snapdragon 845'in desteklediği Quick Charge 4+ teknolojisi, işlemci üreticisine göre telefonunuzun "yüzde 50'ye sadece 15 dakikada ulaşmasını" sağlıyor.
Galaxy S9 ve S9 Plus ikilisi, dünyanın geriye kalan bölgelerinde Samsung'un kendi ürettiği Exynos 9810 işlemciyle gelecek. Bu işlemci de önceki sürümlerine göre daha az güç tüketiyor.
Yine de şu an yaptığımız, çoğunlukla fikir yürütmekten ibaret. Daha somut bilgilere ulaşmak için Şubat'taki resmi tanıtımı beklememiz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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