Galaxy S9'un Süper Ağır Çekim Modundan Örnekler
Galaxy S9'un 960 fps'de video kaydı yapabilen yeni ağır çekim modundan iki etkileyici örnek video haberimizde...
- Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın kamerası, ışıklandırma koşullarına göre değişen diyaframının yanında "süper" ağır çekim moduyla öne çıkıyor. Saniyede 960 kare yakalayabilen kamera, telefonların ulaşabileceği en yavaş çekim hızına ulaşıyor.
960fps elbette profesyonel donanımlarla yapılan çekimlerin çok uzağında bir değer, ancak kamerayla alınan sonuçlar görülmeye değer. Samsung hayranı web sitesi Sammobile, Galaxy S9'un ağır çekim yeteneklerini paylaştığı birkaç videoyla gösterdi. Videoları yukarıda izleyebilir, düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
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