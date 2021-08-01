Galaxy SmartTag ile Tüylü Dostlarınızı Bulmak Artık Daha Kolay

Sevgi dolu evcil hayvanınızın kaybolacağı korkunuz artık son buluyor. Hayatınızdaki önemli eşyalarınızı ve tüylü dostlarınızı bulmak, menzil dışında olsalar bile, hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evcil hayvanınızın tasmasına bağlayacağınız yeni Galaxy SmartTag cihaz sayesinde, artık onu hemen bulabilirsiniz.