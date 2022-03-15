Galaxy Tab S8 Ön Satışında 3 Hediye Fırsatı

Samsung, yeni tablet ailesi "Galaxy Tab S8" ön satış kampanyasında üç hediye birden veriyor.

Galaxy Tab S8 Ön Satışında 3 Hediye Fırsatı

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