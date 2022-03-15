Galaxy Tab S8 Ön Satışında 3 Hediye Fırsatı

Samsung, geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve Galaxy Tab S8 ve S8+'ın yanı sıra seride ilk defa piyasaya sürülen en büyük ekrana ve en güçlü performansa sahip Galaxy Tab S8 Ultra'dan oluşan yeni Galaxy Tab S8 Tablet serisini ön satışa sundu. Samsung, Galaxy Tab S8 Tablet serisi ön satış kampanyası kapsamında tabletin modeline ait kılıfı, Bluetooth Mouse Slim (EJ-M3400) ve Samsung Smart Keyboard Trio 500'ü (EJ-B3400) hediye ediyor. sınırlı sayıdaki ön satışlar, 31 Mart gecesi saat 23.59'a kadar Samsung mağazalarında, shop.samsung.com.tr ve yetkili çevrimiçi satış kanalları üzerinden devam edecek. Satın alınan tablet ve hediyeler 1 Nisan 2022 tarihinde teslim edilecek.
Galaxy Tab S8 serisindeki tüm cihazlar, ultra-geniş ön kameralar, üç mikrofonlu yerleşim ve akıllı otomatik kadraj teknolojisiyle profesyonel bir görüntülü konuşma deneyimi sunuyor. Aynı zamanda kapsamı genişletilen Çoklu Aktif Pencere ve Samsung DeX sayesinde devrim niteliğindeki çoklu görev özellikleri, şifre korumalı Hızlı Paylaşım ile de güvenli ve kolay dosya paylaşımı gerçekleştirilebiliyor. Yeni ve süper hızlı 4nm işlemcinin yanı sıra tabletle birlikte gelen bugüne kadar geliştirilmiş en kusursuz 'S Pen', Galaxy Tab S8'in yenilikleri arasında. Tüm bu özellikler en ince ve dayanıklı Armor Aluminum malzemeyle üretilen cihaz gövdesinde bir araya geliyor. Ayrıca Galaxy Tab S8 serisi, 'İkinci Ekran' ve 'Buds Otomatik Geçiş' gibi özellikler sayesinde diğer Galaxy cihazlarından oluşan ekosistem ile tamamıyla uyum içinde çalışıyor.
Bir Galaxy tablette bugüne kadar kullanılan en hızlı işlemci olan 4nm çip ile donatılan Galaxy Tab S8 ve S8+, tüm görevlere yetecek RAM ve depolama alanı sağlıyor. Daha fazlasına ihtiyaç duyanlar ise Galaxy Tab S8 Ultra'nın 12 GB RAM özelliği ve 256 GB depolama alanıyla tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Galaxy Tab S8 Serisi'nde yer alan üç model de isteğe bağlı bir micro SD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilir depolama seçeneği sunuyor. Galaxy Tab S8 serisi aynı zamanda, Wi-Fi 6'nın bant genişliğini ve üst sınır hızını iki katına çıkaran Wi-Fi 6E desteğine sahip Samsung'un geliştirdiği ilk tablet serisi.
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