Microsoft'un Sıradaki Xbox'ının Adı İlk Kez, Kodlar Arasında Göründü

Microsoft, PlayStation ile beraber kısa bir süre önce oyun konsolunu yenilemişti. Xbox Series X ve Series S modellerini çıkaran Microsoft, karşısında ise PlayStation 5'i bulmuştu. Şimdilerde 2 oyun konsolu için halef modeller hakkında dedikodular yükselmeye başlıyor. PlayStation'ın bir sonraki modelinin PlayStation 5 Slim ya da PlayStation 5 Pro olması beklenirken, Microsoft'un bir sonraki modelinin ise Xbox Keystone olacağı sızıntılar halinde gündeme geliyor.
İddia bir veri madenciden geliyor. Microsoft'un bir sonraki Xbox'ının yenilemesi olabilecek kanıtları ortaya çıkardığını iddia eden Finlandiyalı Tero Alhonen, yeni Xbox ürünlerinin listesini twitter hesabından paylaştı.
Allohen, isim listesi bulunduran bir dizi kodu paylaşırken, bunlardan özellikle bir satırı vurgulamış: "PRODUCT_XBOX_KEYSTONE" Allohen, ürün listesini nerede bulduğunu söylemiyor veya Keystone adından neden şüphelendiğini ve işaretlediği hakkında bir yorumda bulunmuyor.
XBOX KEYSTONE pic.twitter.com/warAwisfKh— Tero Alhonen???? (@teroalhonen) March 9, 2022
Peki, bunun doğru olduğunu nereden bileceğiz? Gerçekten de bir sonraki Xbox oyun konsolunun adı Keystone olabilir mi? Allohen'in paylaştığı listede, doğru bir çıkarımda bulunduğunu gösteren bir ipucu var. "Durango" ve "Scarlett" sırasıyla Xbox One ve mevcut Xbox oyun konsolunun kod adıydı. Buradan hareketle, Xbox Keystone'un da bir kod adı olduğunu varsayabiliriz. Elbette yine de bu bir sızıntı ve doğruluğu kanıtlanmış değil. O nedenle çok da heyecanlanmamak gerekiyor.
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