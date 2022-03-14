Microsoft'un Sıradaki Xbox'ının Adı İlk Kez, Kodlar Arasında Göründü

Microsoft'un bir sonraki nesil Xbox oyun konsolunun adı ilk kez, kodlar arasında ortaya çıkmış olabilir.

  • Ercan Uğurlu
Microsoft'un Gelecek Xbox'ının Adı Ne Olacak?

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