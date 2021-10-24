Galaxy Watch4 Serisi'ne Güncelleme ile Yeni Özellikler Geldi!

Galaxy Watch4 Serisi için gelen yeni yazılım güncellemesiyle birlikte düşme algılama, hareket kontrolü gibi özelliklere yenilikler geliyor, kişiselleştirme seçenekleri daha da artıyor.

Galaxy Watch4 Serisi'ne Yeni Özellik Güncellemesi

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