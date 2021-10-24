Galaxy Watch4 Serisi'ne Güncelleme ile Yeni Özellikler Geldi!

Akıllı saat deneyiminin yeni dönemi için tasarlanan Galaxy Watch4 Serisi, gelişmiş özellikleriyle Galaxy akıllı saatlerin en yeni serisini oluşturuyor. Çeşitli kayışlar özelleştirilebilir saat kadranları, istediğinizi seçebileceğiniz birçok farklı özellik ve uygulama sunan Galaxy Watch4 Serisi ile akıllı saatinizi kendi özgünlüğünüzü yansıtacak şekilde kişiselleştirebiliyorsunuz. Yenilikler bununla da sınırlı kalmıyor. Galaxy Watch4 kullanıcıları, 20 Ekim'den itibaren kullanıma sunulan yazılım güncellemesiyle birlikte kişiselleştirmeyi yeni bir düzeye taşıyarak yepyeni birçok özelliğe de erişebiliyor. İşte Galaxy Watch4 Serisi'nin en yeni özelliklerinden bazıları.
Tam istediğiniz saat kadranı
Aralarından seçim yapabileceğiniz daha fazla saat kadranı ve seçenek sunan en son güncellemeyle birlikte artık kişiliğinize ve yaşam tarzınıza uyan en mükemmel saat kadranını oluşturabiliyorsunuz. Dört yeni saat kadranı seçeneği sunulurken en sık görmek istediğiniz bilgileri bileğinize bir kez bakarak anında öğrenebiliyorsunuz. Sadece fitness hedeflerinize ulaşmak ya da yalnızca sağlık istatistiklerinizi görüntülemek istiyorsanız artık yeni Info Brick saat kadranını kalp atış hızı ve stresten, günlük aktivite durumuna kadar en sık görmek istediğiniz istatistikleri ekleyerek kişiselleştirebiliyorsunuz. Bunların yerine ayrıntılı hava durumu tahminini, basit bir gösterge panelini veya Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3'ten ilham alan canlı duvar kâğıtlarını göreceğiniz bir saat kadranını da tercih edebilir, tüm bu seçenekleri de ayrıca kişiselleştirebilirsiniz.
Komplikasyonlar, önemli bilgilere bir bakışta ve hızlıca erişmenin ve sık kullanılan uygulamaları başlatmanın harika bir yolu. Pil ömrü göstergesi, hatırlatıcılar, mesajlar, adım sayar ve çok daha fazla özelliği, örneğin Animals saat kadranında görüntülemek için dört farklı komplikasyon seçeneği oluşturabiliyorsunuz. My Photo+ saat yüzünü tercih ettiğinizde ise tamamen kişiliğinizi yansıtan, daha heyecan verici ve canlı bir saat kadranı oluşturmak için sabit bir fotoğraf yerine hareketli bir GIF de seçebiliyorsunuz.
Yeni güncelleme ayrıca günlük adım hedefinizde geldiğiniz aşamayı takip edebilmeniz için Steps Challenge saat kadranını animasyonlarla daha eğlenceli hale getiriyor. Bu sayede daha fazla motive olabileceksiniz. Animasyon karakteri bir ayıcık, hedefinizin her adımında sizi takip ederek, siz başlamadan önce esneyecek ya da hedefe ulaştığınızda tezahürat yaparak sizi kutlayacak.
Daha fazla hareket kontrolü, daha fazla kolaylık
Hareket kontrolü özelliği ise basit el hareketleriyle daha fazlasını yapmanızı sağlıyor. Çağrıları yanıtlamak için kolunuzu iki kez yukarı ve aşağı hareket ettirebilir, gelen çağrıyı reddetmek veya alarmı kapatmak için bileğinizi iki yana çevirebilirsiniz. Güncellemeyle birlikte, yeni bir el hareketiyle belirli bir uygulamayı veya özelliği kısa yoldan etkinleştirmek artık mümkün. Bileğinizle basit bir "kaldır-indir" hareketi yaparak önceden belirlediğiniz bir uygulamayı, egzersiz listesini, bir ışığı açabilir, yeni bir anımsatıcı kurabiliyorsunuz. En sevdiğiniz veya en sık kullandığınız uygulamaya veya özelliğe parmağınızı bile kaldırmadan ya da herhangi bir tuşa basmadan erişebiliyorsunuz.
Gelişmiş Düşme Algılama özelliğiyle siz ve sevdikleriniz güvende
Galaxy akıllı saatlerde ilk olarak 2020 yılında kullanılan Düşme Algılama özelliği, kullanıcının egzersiz esnasında yere düşmesi halinde bu düşmeyi algılayabiliyor. Artık Galaxy Watch4 üzerinde bu özelliğin hassasiyetini hareketsiz anlardaki düşmeleri de algılayabilmesi için ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca, Galaxy Watch4, belirleyeceğiniz en çok dört kişiye acil yardım bildirimi göndererek kendinizi ve sevdiklerinizi koruma altına almanızı da sağlıyor.
Tüm bunların yanında yalnızca Galaxy Watch kullanıcıları için sunulan 60 günlük ücretsiz Strava aboneliğinin keyfini de çıkarabilirsiniz. Strava uygulamasıyla Galaxy Watch akıllı saatinizden en üst düzeyde faydalanmanız mümkün. Gelişmiş antrenman analizi, antrenman planları, güvenlik özellikleri gibi özelliklerle daha akıllı bir şekilde antrenman yaparak, daha fazla motive olabilirsiniz.
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