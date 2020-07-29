Mercedes'ten yeni model: T-serisi! Hangi özelliklere sahip?

Mercedes ailesinin en yeni üyesi T-Serisi tanıtıldı. Alman otomobil devi Mercedes Benz T-serisini hem bireysel hem de ticari kullanıcıları hedefleyen bir otomobil olarak tasarladı. Peki T-serisi hangi özelliklere sahip, nasıl bir araba?