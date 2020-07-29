Mercedes'ten yeni model: T-serisi! Hangi özelliklere sahip?

S-Serisi'nin dünya prömiyeri için hazırlıklarını sürdüren Mercedes-Benz'den yepyeni bir model geliyor. Mercedes-Benz T-Serisi adı verilen yeni model çekici ve kompakt modelleri tercih eden kullanıcıların ilgi odağı olacak. Peki T-serisi hangi özelliklere sahip, nasıl bir araba?
MERCEDES BENZ T SERİSİ NASIL BİR ARABA OLACAK?
- Yeni Mercedes-Benz T-Serisi hem bireysel hem de ticari kullanıcıları hedefliyor.
- T harfi, Mercedes-Benz'de verimli alan kullanım konseptlerini temsil ediyor ve bu nedenle 'Yıldız'a sahip kompakt hafif ticari araç için önemli bir model ismi olarak öne çıkıyor.
- Mercedes-Benz'in yeni serisi, açıklamaya göre fiyat etiketinde bulunacak değeri sunduğu hizmetlerle tamamen karşılayacak.
- Aynı zamanda elektrikli otomobil sektöründe hız kazanmaya başlayan Mercedes-Benz, T-Serisi'ni hem içten yanmalı hem de elektrikli motor versiyonlarıyla piyasaya sürecek.
- Yeni model özellikle tasarım ve güvenlik noktasında Alman markanın DNA'sını bünyesinde barındıracak.
MERCEDES-BENZ T SERİSİ NE ZAMAN GELECEK?
Mercedes-Benz T-Serisi, 2022 yılının ilk yarısında geniş bir otomobil isteyenlerle buluşacak.
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