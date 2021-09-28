Galaxy Z Fold 3'ün Dumanlar İçindeki Videosu İnternette Gündem Oldu

Samsung, Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra yanan bir telefonu pek görmedik. Bir kullanıcının yayınladığı video ise, Galaxy Z Fold 3'ü dumanlar içerisinde gösteriyor. Ama durum, tam olarak düşündüğünüz gibi değil...

Galaxy Z Fold 3 böyle yandı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Siber saldırılara hazırlıklı olun!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Amazon'un Amazon Echo Destekli En Akıllı "Oyuncakları"
Samsung, Beyinlerimizi Çiplere "Kopyalamak" İçin İlk Adımı Attı!
Instagram, Tartışmalara Neden Olan Uygulamasını "Durdurduğunu" Açıkladı!
Instagram'da Hesap Hırsızlarına Dikkat!
Apple'dan iPhone 13 Pro İçin Yeni 120Hz Açıklaması

 

 