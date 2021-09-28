Galaxy Z Fold 3'ün Dumanlar İçindeki Videosu İnternette Gündem Oldu

Samsung, Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra yanan bir telefonu pek görmedik. Bir kullanıcının yayınladığı video ise, Galaxy Z Fold 3'ü dumanlar içerisinde gösteriyor. Ama durum, tam olarak düşündüğünüz gibi değil...