Galaxy Z Fold 3'ün Dumanlar İçindeki Videosu İnternette Gündem Oldu

Samsung, Galaxy Note 7 fiyaskosu nedeniyle akıllı telefon pillerinin yanmasına çok yabancı bir marka değil. Bununla birlikte, Galaxy Note 7'den sonra piyasaya sürülen çoğu Galaxy akıllı telefon, pille ilgili bir sorun nedeniyle gündeme gelmedi. Yine de ara sıra, bazı akıllı telefonların alevler içinde kaldığını duyuyoruz. Bu sefer talihsiz bir Galaxy Z Fold 3 kullanıcısı aynı durumla karşılaştı. Ama bu durum kendiliğinden olmadı.
Twitter kullanıcısı Chad Christian, bir Galaxy Z Fold 3'ün "dumanlı bir videosunu" yayınladı. Ancak bu videoda sorunun telefonun kendisinde olmadığını ve pilin, telefon yere düştükten sonra yapısal hasar görebileceğini söylüyor. Yani olay, telefonun zemine düşmesi sonrasında gerçekleşmiş.
The Samsung Galaxy Z Fold 3 blew up on me when I was getting ready to box it up. Had to throw it in the garage. Definitely had some integrity damage. Can you imagine if it did this in shipping ?? pic.twitter.com/OnPHfZmKod— Chad Christian - American Dream Trading (@CoachCWC) September 26, 2021
Bir akıllı telefonun bir veya iki kez takla atarak yeri boylaması çok sık görülen bir durum. Çoğu OEM, düşüşten sağ çıktıklarından emin olmak için cihazlarını sıkı bir şekilde düşürme testine tabi tutuyor. Galaxy Z Fold 3 ise, çok sayıda hareketli parçaya sahip ve dayanıklılık iyileştirmelerine rağmen, kırılgan bir cihaz olduğu gerçek.
1.800 dolarlık bir telefonun alevler içinde kalmasını izlemek oldukça acı verici olabilir. Bu yüzden eğer Galaxy Z Fold 3 satın alacaksanız, onu spor yaparken ya da bisiklete binerken yanınızda bulundurmamanızda yarar var...
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