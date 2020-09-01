Galaxy Z Fold2 Özellikleri ve Türkiye Fiyatı Resmi Olarak Açıklandı

Samsung, geçtiğimiz ay düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 20 serisini tanıtmıştı. Bu tanıtımda sadece ismini duyurduğu yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold2 için bugün farklı bir Unpacked etkinliği daha düzenleyen Samsung, telefon hakkındaki detayları ve fiyat bilgilerini paylaştı. Böylece Galaxy Z Fold2, resmi olarak tüm detaylarıyla ortaya çıkmış oldu.
Cihaz, katlanmış haldeyken 6.2 inç'lik bir ekrana sahip. Açıldığında ise bizi, 7.6 inç'lik daha büyük bir ekran karşılıyor. İlk modele göre en önemli fark, cihazın menteşe sisteminin istenen açıda tutulabiliyor olması. Hatırlanacağı gibi ilk model olan Galaxy Fold'u ya kapalı, ya da tamamen açılmış olarak kullanabiliyorduk. Galaxy Z Fold2, bu özelliği ile farklı kullanım şekilleri de sunabiliyor.
Kapalı haldeyken ön kısımda bulunan Super AMOLED ekran 816 x 2.260 piksellik bir çözünürlük sunuyor. İçerideki ekran ise, daha önce de söylediğimiz gibi açıldığında 7.26 inç büyüklükte. Dinamik AMOLED 2X ekranın sunduğu çözünürlük ise, 1.768 x 2.208 piksel. Bu ekran, 120Hz tazeleme hızına sahip ve HDR10+ desteği ile birlikte geliyor.
Galaxy Z Fold2 Özellikleri
Telefonun kalbinde, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865+ bulunuyor. Bu işlemci, 12GB RAM ile destekleniyor. Depolama seçenekleri ise, 256GB ve 512GB olarak belirlenmiş. Ne yazık ki bir bellek kartı yuvası bulunmuyor.
Galaxy Z Fold2'nin parmak izi sensöreü yan kısıma yerleştirilmiş. Başka bir deyişle bu telefonda, ekran altı parmak izi sensörü yer almıyor.
Bronz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Galaxy Z Fold2, kutusundan Android 11 yüklü olarak çıkacak.
Galaxy Z Fold2 Kameraları
Galaxy Z Fold2'nin arka kısmında bulunan ana kamera sisteminde 3 farklı lense yer verilmiş. Bu lenslerin üçü de 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Geniş ve Ultra geniş açı lenslerinin yanında, bir de telefoto lensi bulunuyor. Bu lens, 2X optik zum özelliği sunuyor. Hem geniş açı lensi, hem de telefoto lensi, optik imaj sabitleme desteği ile birlikte geliyor.
Cihazda biri içeride, biri dış kısımda olmak üzere iki adet selfie kamerası bulunuyor. Böylece cihaz katlı olsa da, katlı olmasa da selfi kamerası kullanılabiliyor. Her iki kamera da 10 megapiksel çözünürlüğe sahip.
Galaxy Z Fold2 Hoparlör ve Ses Özellikleri
Galaxy Z Fold2, stereo hoparlörlerle geliyor ses kalitesi açısından Samsung'un amiral gemilerini aratmayacağı kesin gibi görünüyor. Telefonda 3.5mm kulaklık girişi ne yazık ki bulunmuyor.
Galaxy Z Fold2 Pil Özellikleri
Galaxy Z Fold2, 4.500mAh kapasiteli bir Li-Po bataryaya sahip. Bu batarya 25W hızlı şarj ve 11W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.
Galaxy Z Fold2 Türkiye Fiyatı
Galaxy Z Fold2'nin fiyatı, yurt dışı için 1.999 Euro olarak belirtildi. Telefon ülkemizde 19.999TL gibi oldukça yüksek bir fiyata alıcı bekleyecek.
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