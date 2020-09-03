Galaxy Z Fold2 Satın Alanlara Samsung'dan Hediye Var

Samsung Electronics'in mobil cihaz dünyasında yeni bir kategori oluşturan, katlanabilir serisinin yeni nesil cihazı Samsung Galaxy Z Fold2'yi 2 Eylül – 2 Ekim arasında ön sipariş ile satın alacaklara Galaxy Buds Live hediye edilecek.
Hediye fırsatı kampanyaya katılan seçili mağazalar ile 3. taraf online kanalların yanı sıra Samsung Online Mağaza (shop.samsung.com/tr) üzerinden satın alınacak Galaxy Z Fold2 cihazlar için geçerli olacak.
Bu şık hediyenin yanı sıra Samsung, Galaxy Z Fold2 sahipleri için "Galaxy Z Premier Service" hizmetini de hayata geçirdi. Bu servis ile en iyi cihaz deneyimini sağlamak adına tasarlanan özel müşteri servisi hizmeti verilecek. Galaxy Z Serisine Özel Çağrı Merkezi için müşterilerin 0850 222 0 847 numaralı hattı araması yeterli oluyor.Ayrıca yine bu hizmet kapsamında "Moto Kurye Hizmeti" de verilecek. Bu hizmet sayesinde Galaxy Z Fold2 sahipleri evlerinden çıkmadan Samsung Servislerinden yararlanabilecek. Moto Kurye, cihazları evlerden alıp servise teslim ediyor ve işlemlerden sonra adresinize getiriyor. Bunlara ek olarak Galaxy Z Fold2 sahiplerine 1 yıl boyunca Ekran Koruma Desteği de sunulacak. Bu teklif ile ekran tamiri 999 TL'lik özel fiyatla gerçekleştirilebilecek.
Mystic Black ve Mystic Bronze renk seçenekleriyle gelen Galaxy Z Fold2'nin Türkiye'deki tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dâhil 19.999 TL.
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