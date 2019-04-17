Game of Thrones, Ekranlara Rekorla Döndü
Game of Thrones'un final sezonunun il bölümü olan Winterfell, müthiş bir rekora imza atmayı başardı!
Çok uzun süren bir bekleyişin ardından, Game of Thrones'un sekizinci ve final sezonu, geçtiğimiz Pazar gecesi ilk bölümle başladı. Sezonu oluşturacak olan 6 bölümün ilki, "Winterfell" ismiyle yayınlandı ve beraberinde, Game of Thrones tarihinin önemli rekorlarından birini getirdi.
Yayıncı HBO tarafından yapılan açıklama, Winterfell'in ilk yayınının 17.4 milyon kişi tarafından izlendiğini ilan etti. Bu sayı, diziyi TV'den ve HBO'nun internet yayınından izleyenlerin toplamına işaret ediyor. Başka bir deyişle, sadece ABD'deki izleyici sayısını temsil ediyor. Tekrar yayınlar ve dünya üzerindeki diğer ülkelerde gerçekleşen yayınlar bizi nasıl bir rakama götürür, kestirmek gerçekten güç.
Daha önceki rekor, 7. Sezon final bölümünün ulaştığı 16.9 milyon izleyici sayısıydı.
Eğer Final sezonunun ilk bölümü olan Winterfell'i izlediyseniz, bölümü değerlendirdiğimiz inceleme yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.
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