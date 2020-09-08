Game of Thrones'un Son Sezonunun Önemli Sahnesi, Aslında Farklıymış

Game of Thrones'un (Taht Oyunları) son sezonu pek de olumlu eleştiriler alamamış olabilir. Ancak sezonun en iyi sahnelerinden biri, Arya'nın silahını Night King'e (Gece Kralı) sapladığı ve binlerce kötü buz parçasına bölünmesine sebep olduğu sahneydi. Fakat genç Stark'ı oynayan Maise Williams'ın söylediğine göre o an, ilk olarak Jon Snow için planlanmıştı.
Williams, The Hollywood Reporter ile yaptığı bir röportajda, Jon Snow aktörü Kit Harrington için "[Gece Kralı'nı öldürmeyi] bekliyordu" dedi ve ekledi: "Hatta üçüncü sezon çekilirken, birinin kendisine Gece Kralı'nı öldüreceğini söylediğini bana söyledi. Ama sonra ne olduysa öldürenin Arya olmasına karar verildi. Öldüren Arya olduğu için mutluyum. Bence son sezonun en iyi hikayesine sahiptim."
Başka bir deyiş ile ya dizinin yapımcıları Harrington'a bilerek yanlış bilgi verdiler, ya da çok daha yüksek ihtimalle, aradan geçen altı yıl içerisinde planlar değişti. Ayrıca bu durum, A Song of Fire and Ice kitaplarında gelecek olanların da habercisi olabilir. Yazar George RR Martin, daha önce de dizide olanların tam olarak Winds of Winter and A Dream of Spring kitaplarında yaşanacaklarla örtüşmeyebileceğini söylemişti.
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