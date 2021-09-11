mRNA Teknolojisinin Kanser İçin Kullanımında İnsan Deneylerine Başlandı!

BioNTech, mRNA teknolojisi ile şimdi de kanseri tedavi etmeye çalışıyor. Fareler üzerindeki testler büyük başarı ile sonuçlandı ve insan testleri başladı. Gelen ilk sonuçlar büyük umut vaat ediyor...

  • Levent Öztürk
Kanser tedavisinde mRNA umudu büyüyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

.

Okul başlıyor, daha güçlü başlasın!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!

Günün En çok Okunanları
Büyük Kavgada Son Karar Çıktı, App Store İçin Bir Dönem Sona Erdi!
God of War, Sonunda PlayStation 5'e Geliyor. İşte İlk Video ve Fazlası...
Samsung'dan Yeni PRO Plus ve EVO Plus SD Kartlar!
mRNA Teknolojisinin Kanser İçin Kullanımında İnsan Deneylerine Başlandı!
Windows 11 ile Windows'un Bir Uygulaması Daha Yenileniyor: Fotoğraflar!

 

 