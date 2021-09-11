mRNA Teknolojisinin Kanser İçin Kullanımında İnsan Deneylerine Başlandı!

mRNA aşılarının COVID-19'a karşı başarısının ardından BioNTech, dikkatini kansere çevirdi. Benzer teknolojiyi kullanan yeni tedavilerin fareler üzerindeki denemeleri büyük umut vaat ediyor. Ve şimdi aynı başarıyı gösterip gösteremeyeceklerini görmek için insanlar üzerinde denenmeye başlandı. Çalışmaların sonuçları Science Translational Medicine dergisinde yayınlandı.
Söz konusu tedavinin adı SAR441000 (BNT131). Pfizer-BioNTech aşısı gibi, vücuda protein üretme talimatlarını sağlamak için elçi RNA'yı kullanıyor. Bu durumda, vücudu, anti-tümör etkileri olabilen sitokin adı verilen proteinler üretmeye teşvik etmeyi umuyorlar. Sitokinler vücutta doğal olarak üretilir, ancak daha önceki araştırmalar, onları tümörlü bölgelerde takviye ederek, tümörleri küçültebileceklerini ve hatta onları tamamen yok edebileceklerini göstermiştir.
Ancak sitokinlerin istenilen alana eklenmesi, duyulduğu kadar basit bir işlem değil. Sitokinlerin çok kısa bir yarı ömrü var, toksisiteyi durdururken vücutta hızla bozulmalarından dolayı önceki tedaviler sürekli uygulama gerektiriyordu. Bu sabit dozlama, vücutta toksik sitokin seviyelerine yol açarak, kanser tedavisi olarak incelenmelerini durduran olumsuz etkiler yarattı.
Bunun yerine araştırmacılar, viral vektörler kullanarak sitokinleri doğrudan tümörlere hedeflemeye çalıştılar, ancak bu, genetik sorunlara ve bağışıklık sisteminin istenmeyen müdahalesine yol açtı. Vücudu bu sitokinleri istenen yerde yaratmaya teşvik etmenin, vücutta dolaşan ve sorunlara neden olan sitokinlerin aşırı yüklenmesini önlemenin güvenli bir yolu olarak da devreye mRNA terapileri giriyor.
Sitokinleri doğrudan tümöre kodlayan bir mRNA karışımının eklenmesi ile vücut, hızla büyüyen kanser hücresi kütlesini savuşturmaya hazır olan bu sitokinleri büyük miktarlarda geliştirebiliyor. BioNTech, Sanofi ile işbirliği içinde, bu yöntemi melanomlu 20 fare üzerinde denediğinde, 17 fare, tümörleri 40 gün içinde etkili bir şekilde küçültmeye yetecek kadar sitokin üretti.
İki farklı tümör tipine (melanomlar ve akciğer kanseri) sahip farelerde denendiğinde, melanomlara enjekte edilen tedavi onları küçültmeyi başardı, ancak aynı zamanda saha dışına çıkarak akciğer tümörlerinin büyümesini de engelledi. Deneyler, yeni tedavinin hedeflenen tümörlere ve yayılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir ikincil tümöre karşı da güçlü olabileceğini düşündürüyor.
Daha önceki sitokin tedavileri genellikle istenmeyen etkilere sahipti. Ancak bu yeni tedavi, farelerde gözlemlenebilir hiçbir yan etki bırakmadı.
Farelerdeki başarının ardından araştırmacılar, hızla insan denemelerine geçtiler. 231 katılımcıyı içeren büyük bir faz 1/2 denemesi şu anda devam ediyor; Kasım 2020'de yayınlanan 17 hastanın ön verileri ciddi bir yan etki görülmediğini söylüyordu. Şimdilik tedavi, diğer tedavilerle birlikte kullanıldığında melanomları ve spesifik katı tümörleri hedef alıyor, ancak araştırmacılar gelecekte başkalarını da hedeflemeyi umuyor...
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