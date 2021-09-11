mRNA Teknolojisinin Kanser İçin Kullanımında İnsan Deneylerine Başlandı!

BioNTech, mRNA teknolojisi ile şimdi de kanseri tedavi etmeye çalışıyor. Fareler üzerindeki testler büyük başarı ile sonuçlandı ve insan testleri başladı. Gelen ilk sonuçlar büyük umut vaat ediyor...