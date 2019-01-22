GeForce GTX 1660 Ti Benchmark'ı Sızdı!
NVIDIA'nın gelecek ekran kartı GeForce GTX 1660 Ti'ın Ashes of the Singularity benchmark testi ortaya çıktı.
- Ercan Uğurlu
Kısa bir süre önce sizlere GeForce GTX 1660 Ti ekran kartının hazırlandığını ve yakında geleceğini iletmiştik. Evet, yeni karta oldukça yakınız zira benchmark testleri de ortaya çıkmaya başladı. GTX 1060'ın halefi olarak gelecek olan GeForce GTX 1660 Ti, 1536 CUDA çekirdeğine sahip ve NVIDIA'nın Turing mimarisine dayalı bir kart. Peki, testlerde nasıl bir sonuç gösteriyor dersiniz?
Yavaş yavaş GeForce GTX 1660 Ti'ya ilişkin testler gelmeye başladı. Bunlardan ilki Ashes of the Singularity benchmark testi oldu. Hemen aşağıdaki görüntüde de göreceğiniz gibi DirectX 11'de, Full HD çözünürlükte çalıştırılan Ashes of the Singularity testinde 7400 puan toplamayı başaran GeForce GTX 1660 Ti, bu sonuçta GTX 1060'tan 1200 puan daha fazla alıyor.
Testin detaylarına baktığımızda FPS değerlerini de görmek mümkün. Normal Batch'te 88 FPS üreten GeForce GTX 1660 Ti, Medium'da 76.1, Heavy senaryosunda ise 65 FPS'lik sonuçlar alıyor. Muhtemelen kısa süre içinde GeForce GTX 1660 Ti ile ilgili daha pek çok test göreceğiz. GeForce GTX 1660 Ti'ın bilinen teknik özellikleri ise şöyle:
- Mimari: TU116 tabanlı Turing
- Fabrikasyon Süreci: 12nm FF
- CUDA Çekirdeklşeri: 1536
- Tensor Çekirdekleri: N/A
- RT Çekirdekleri: N/A
- Bellek: 6GB GDDR6 Bellek Bant Genişliği: 192-bit
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