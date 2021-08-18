GeForce Oyuncularına Naraka: Bladepoint Müjdesi

NVIDIA'nın en yeni GeForce Game Ready sürücüsü, her ikisi de NVIDIA DLSS ile geliştirilmiş Naraka: Bladepoint ve Back 4 Blood Açık Beta için lansman günü desteği sunuyor. Bu sürücü aynı zamanda Psychonauts 2 desteğinin yanı sıra yedi yeni G-SYNC Uyumlu oyun monitörü desteği ve 20 yeni GeForce Experience En Uygun Oynanabilir Ayar (Optimal Playable Setting) profili ekliyor.
DLSS, Naraka: Bladepoint'te Performansı Artırırken NVIDIA Reflex Gecikmeyi Düşürüyor
Birkaç ay önce Steam'in en çok oynanan 10 oyunundan biri olan benzersiz fantezi battle royale oyununun açık betasının ardından Naraka: Bladepoint, 12 Ağustos'ta dünya çapında resmi olarak piyasaya sürülecek. Oyuncular bugün Game Ready Sürücüsü'ne ulaşabiliyor.
GeForce RTX GPU'da veya dizüstü bilgisayarda oynayan oyuncular, sınıfının en iyisi performansın yanı sıra NVIDIA DLSS ve NVIDIA Reflex desteğiyle kusursuz Naraka: Bladepoint deneyimine sahip olacaklar. DLSS, Naraka: Bladepoint'te performansı 4K'da %60'a kadar artırıyor ve Reflex, sistem gecikmesini azaltarak oyuncuları daha rekabetçi hale getiriyor.
Back 4 Blood Açık Beta ve Psychonauts 2 Oyuna Hazır
12 Ağustos'ta tüm PC oyuncuları, Turtle Rock Studios'un NVIDIA DLSS ile geliştirilmiş, merakla beklenen Back 4 Blood'ın açık betasına ulaşabiliyor. Bu sürücü aynı zamanda Double Fine Productions'ın 2005'teki kült klasik aksiyon platformunun uzun zamandır beklenen serinin devamı olan Psychonauts 2'de en iyi deneyimi sunuyor.
Daha Fazla Game Ready Güncellemeleri ve Yükseltmeleri
NVIDIA'nın Naraka: Bladepoint için Game Ready Sürücüsü ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka özellikleri de içeriyor:
• 20 yeni oyun için en uygun GeForce Experience ayarları eklendi:
- Cris Tales
- Death's Door
- Dream Engines: Nomad Cities
- Escape from Naraka
- F1 2021
- Frozenheim
- Going Medieval
- Hell Let Loose
- Minecraft: Chinese Edition with RTX Beta
- NINJA GAIDEN ?
- NINJA GAIDEN ?2
- NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge
- Orcs Must Die 3
- Pico Park
- Red Solstice 2: Survivors
- She Will Punish Them
- Starbase
- The Ascent
- Yakuza 6: The Song of Life
- Ys IX Monstrum Nox
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın