Samsung'un Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon Patentini Böyle "Canlandırdılar"

Akıllı telefon endüstrisi, TCL ve OPPO'nun konsept cihazları sayesinde "yuvarlanabilir ekranlı" akıllı telefonlara yabancı değil. Samsung'un ise, çok uzun zaman önce yuvarlanabilir OLED TV'lerini gösterdiği için yuvarlanabilir ekranlar hakkında bilgisi olduğu söylenebilir. Şimdiyse Samsung'un ilk yuvarlanabilir akıllı telefonuna ilham olacak bir patent aldığı ortaya çıktı.
Çok uzun zaman önce benzer bir Samsung patentiyle karşılaşmıştık, ancak bu patentte çok daha fazla bilgi bulunuyor. LetsGoDigital ise, Samsung'un ilk yuvarlanabilir akıllı telefonunun çarpıcı görüntülerini oluşturmak için bir konsept sanatçısıyla beraber çalışmış ve telefonun nasıl görünebileceğini çok net biçimde gözler önüne sermiş. Bu çizimde, OPPO X 2021 ile gördüğümüze benzer şekilde dışa doğru uzanan bir ekrana sahip bir Samsung telefonu görüyoruz. Ekran boyutunu %50'ye kadar artırarak etkin bir şekilde "tablet moduna" geçirmeniz mümkün olabilir.
Genişletilmiş şekli ile telefon kasası tarafından artık desteklenemediği için ekran temel olarak asılı kalıyor. Neyse ki, bu formdayken ekrana destek olmak için ikincil bir çerçeve bulunuyor ve sağlam durmasını sağlıyor. Bu nedenle, çoğu günlük kullanım durumunda sorun yaşamayacaktır. Yani ekranın esnemesinden endişelenmeden bir S Pen kullanılabilmesi mümkün olacaktır.
Telefonu düz bir yüzeye koymak, aynı hizada olmayan iki ekran sebebiyle sallanmasına neden olacağından sorun yaratabilir. Ayrıca Samsung, rulo ile birlikte çalışacak olan katlanmış ve katlanmamış durum arasındaki geçişi yumuşatmak için çok bağlantılı menteşe yapıları ve elastik malzeme filmleri kullanmayı planlıyor gibi görünüyor.
Diğer pek çok özelliğin yanı sıra, gizemli Samsung yuvarlanabilir akıllı telefonda üç arka kamera modülü ve bir ekran altı selfie kamerası da bulunacak. Kullanıcılar, sistem kullanıcı arayüzündeki özel bir geçiş aracılığıyla akıllı telefonun ekranını genişletip geri çekebilecekler. Akıllı telefon kağıt üzerinde iyi görünse de, yakın zamanda raflarda yer alması pek olası gözükmüyor. Bu yüzden şimdilik, LetsGoDigital'in hazırladığı konsept görüntülerle yetinmek zorundayız...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın