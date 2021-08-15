Samsung'un Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon Patentini Böyle "Canlandırdılar"

Samsung, yeni bir "yuvarlanabilir ekranlı" telefon patenti daha aldı. Üstelik bu kez bu patent, LetsGoDigital tarafından "canlandırıldı" ve artık karşımıza neyin çıkabileceğini çok net biliyoruz...

  • Levent Öztürk
Samsung'un yeni "yuvarlanabilir" patenti...
LetsGoDigital

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