Gelecekte Windows 10 Tasarımı Böyle mi Görünecek?

Windows 10 tasarımının baştan aşağı yenileneceğini artık biliyoruz. Peki geleceğin Windows 10'u nasıl görünecek? Bu konsept Windows 10 tasarımı, belki size de fikir verebilir.

  • Ercan Uğurlu
Gelecek Windows 10 Böyle mi Görünecek?

Microsoft, 26 Ekim'de Windows 10 için 2021'in ikinci yarısında yeni bir arayüz yeniliği yapacağını duyurdu. Bunun son zamanlarda aldığımız güncellemelerden daha büyük bir güncelleme olması beklenirken, bir Windows 10 hayranı "theHacker34" de Windows 10'un geleceğini gösteren bir videoyu paylaşmış.

Oynat İşte "yeni" Windows 10! Windows 10 yenilendi ve yeniden tasarlandı. Gelecek Windows 10 böyle görünebilir.

Sızan ve bahsedilen yeni Windows 10 bilgilerinden bir video derleyen theHacker34, Microsoft'un tüm bahsedilen güncellemelerini gözler önüne seriyor. Videoda, Başlat Menüsü ve Eylem Merkezi gibi alanların elden geçirildiği görünürken, Dosya Gezgini yapısında da yenileme bizleri bekliyor gibi. Tüm bunların yanında çok daha fazla kişiselleştirme ve blur var, çok daha fazla blur.

Yeni işletim sistemi özellikle animasyonlar ve şeffaflık efektleri üzerine gitmiş demek doğru olacak. 1 dakika 22 saniye uzunluğundaki konsept videoyu hemen yukarıda izleyebilirsiniz.

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