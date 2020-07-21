Gelecekteki Apple Pencil, Gerçek Dünyadan Renkleri Seçebilecek

Apple, gün geçmiyor ki yeni bir patent almasın. Her gün yeni bir patent haberiyle ortaya çıkan ABD'li şirket, bu defa ise Apple Pencil'ı için yeni bir patent almış. Ancak bu patent oldukça ilgi çekici.
AppleInsider'ın haberine göre Apple, bir sonraki Apple Pencil için oldukça farklı bir patent almış. Bu patent örneğine göre Apple Pencil ile gerçek hayattan renkleri seçebileceğiz. Öyle ki, bir kitabın kapak rengini beğendiniz veya tişörtünüzün rengini tablete aktarmak istiyorsanız, bunun için yalnızca Apple Pencil'ı kitabın kapağına veya tişörtünüze dokundurmanız yeterli olacak.
Bu yeni özellik ile beraber gerçek hayattan dijital örnekler alma fırsatı verecek olan Apple Pencil, ne zaman ve hangi iPad ile beraber tanıtılır elbette şimdilik bir bilgi yok.
Apple'ın hemen her ürünü için farklı patentler aldığını düşündüğümüzde, bu patent hiç gerçek olmayabilir. Zira daha önce de şirketin hiç gerçekleşmeyen patent örneklerini çok kez gördük. Hatta bunlar arasında yine Apple Pencil'e ilişkin bir başka patent örneği daha yer alıyordu. Bu örneğe göre, parmağınızı Apple Pencil'ın kenarında kaydırarak web sayfasında gezinebiliyordunuz. Ancak henüz bu özelliğe sahip bir Apple Pencil görmüş değiliz.
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