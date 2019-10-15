General Mobile GM 8 İçin Güvenlik Güncellemesi

General Mobile GM 8 için güvenlik güncellemesini yayınladı.

  • Ercan Uğurlu
General Mobile GM 8 İçin Güvenlik Güncellemesi

Google ile olan iş birliği kapsamında birçok yeniliğe imza atan General Mobile, güncellemeler konusunda da iddiasını sürdürüyor. General Mobile, Android 9 Pie işletim sisteminin güvenlik güncellemesini GM 8 kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Güncellemeyle birlikte General Mobile kullanıcıları daha güvenli ve güncel bir Android deneyimi yaşayacak.

Kullanıcıların Android 9.0 Pie güvenlik güncellemesini telefonlarına kurmaları için bildirimleri takip etmeleri ve yüklemeye izin vermeleri ya da "Ayarlar" menüsü üzerinden sistem güncellemesini takip etmeleri yeterli olacak.

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General Mobile GM 8 İçin Güvenlik Güncellemesi

 

 