George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabı, bilgisayar ve mobil oyunu oluyor

1945 yılında yayınlanan George Orwell'ın sevilen kitaplarından Hayvan Çiftliği, Nerial isimli video oyunu geliştirici şirketin ellerinde mobil ve bilgisayar oyununa dönüştürülüyor. Bu oyun, kitabın hikayesine bağlı kalarak alışılmışın dışında bir deneyim sunacak gibi görünüyor...

George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabı, bilgisayar ve mobil oyunu oluyor

Ünlü yazar George Orwell'ın kült romanı Hayvan Çiftliği, ilk olarak 17 Ağustos 1945'de yayınlanmış ve dünya çapında milyonlarca kişi tarafından beğeni toplamıştı. Kitabın 45. yıl dönümünde, kitaptan uyarlanan yeni bir oyunun duyurusu yapıldı.

HAYVAN ÇİFTLİĞİ KİTABI OYUN OLUYOR

Oldukça sevilen bu kitap, şimdi de alanında oldukça uzman kişiler tarafından hem bilgisayar oyununa, hem de mobil platformlarda oynanabilecek bir oyuna dönüştürülüyor. The Dairymen isimli yayıncı tarafından yapılan açıklamalara göre Hayvan Çiftliği isimli kitaptan uyarlanan oyun, "Orwell's Animal Farm" (Orwell'in Hayvan Çiftliği) olarak isimlendiriliyor.

Oyunu yayınlayacak olan firma tarafından yapılan açıklamalara göre Orwell'ın Hayvan Çiftliği ismindeki bu oyunda oyuncular, hayvanların hangi isteklerini yerine getireceklerini ve hangilerinin göz ardı edilip bir kenara atılacağını belirleyecek. Bunların dışında oyuncuların görevi, kaynakları dengelemek, çiftliği korumak ve hayvan popülasyonunu kontrol etmek için stratejiler geliştirmek olacak.

Resimlere ve çizimlere dayalı olacak olan bu oyun, oyun dünyasına çok fazla şey sunmasa da, kendi türünde oldukça dikkat çekici görünüyor.

OYUNUN TARİHİ HENÜZ NET DEĞİL

Orwell's Animal Farm'ın ne zaman çıkacağı tam olarak bilinmiyor. Steam'de yer alan listeleme, oyunun sonbaharda erişime açılacağını gösteriyor. Tahmin edebileceğiniz üzere oyunun mobil sürümü için de çıkış tarihi belirlenmiş durumda değil.

İŞTE OYUNUN TANITIM VİDEOSU  

Orwell's Animal Farm - Announce TrailerOrwell's Animal Farm - Announce Trailer
Orwell's Animal Farm ---------------------- Platforms: PC, Mobile Publisher: The Dairymen Developer: Nerial

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