George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabı, bilgisayar ve mobil oyunu oluyor

1945 yılında yayınlanan George Orwell'ın sevilen kitaplarından Hayvan Çiftliği, Nerial isimli video oyunu geliştirici şirketin ellerinde mobil ve bilgisayar oyununa dönüştürülüyor. Bu oyun, kitabın hikayesine bağlı kalarak alışılmışın dışında bir deneyim sunacak gibi görünüyor...