Oyun İçinde Oyun: Doom'u Minecraft İçinde Oynamak Artık Mümkün

1993'ün unutulmayan oyunu Doom'u, bugünün popüler oyunu Minecraft içerisinde çalıştırmayı başardılar.

Doom'u Minecraft İçinde Oynamak Mümkün!

Farklı cihazlarda klasik oyun Doom'u çalıştırmak, bilgisayar dünyasında bir başarı sayılıyor. Reddit kullanıcısı uDrunkMate, Minecraft içerisinde Doom'u çalıştırmayı başardı.

uDrunkMate, bunu Minecraft içerisinde Windows 95 çalıştırmaya izin veren VM Computers mod'u sayesinde başardı. Oyunu Minecraft içerisinde çalıştırmak için sanal bilgisayar parçaları için sipariş vermeniz ve ISO dosyasını doğru Minecraft klasörüne yerleştirmeniz gerekiyor. Bunları yaparsanız, oyunu Minecraft'ın içinde çalıştırabiliyor, hatta oynayabiliyorsunuz. Ancak oyun zorluğunu artırmak isteyeceğinizi sanmıyoruz.

Ekran içinde ekran çalıştırmanın elbette bazı dezavantajları bulunuyor, saniyedeki kare sayısının düşük olması gibi. uDrunkMate'e göre Minecraft içinde Minecraft oynamak gibi bir beklentiniz olmasın, çünkü oyun içerisinde Windows XP veya Ubuntu Linux bile oldukça gecikmeli bir biçimde çalışıyor.

Yine de yapılanlar, modern bilgisayarların ne kadar güçlendiğini, aynı zamanda Minecraft mod'larının ne kadar esnek olabildiğini gösteriyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Gözler Türkiye Kupası final maçında! Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda?
BİM 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Hoparlör ve birçok ürün...
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu fırsatı
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Günün En çok Okunanları
iPhone 12 Ne Zaman Çıkacak? Tarih Belli Olmuş Olabilir...
OPPO A Serisi'nin Yeni Modeli A91'i Tanıttı!
Realme C15 özellikleri nedir, fiyatı ne kadar? Realme C15 tanıtıldı
6 Aydır Mücadele Ettiğimiz Koronavirüs Hakkında Bugün Neler Biliyoruz?
Huawei MateBook D Serisi'ne Özel İndirim Fırsatları

 

 