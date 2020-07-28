Oyun İçinde Oyun: Doom'u Minecraft İçinde Oynamak Artık Mümkün

Farklı cihazlarda klasik oyun Doom'u çalıştırmak, bilgisayar dünyasında bir başarı sayılıyor. Reddit kullanıcısı uDrunkMate, Minecraft içerisinde Doom'u çalıştırmayı başardı.
uDrunkMate, bunu Minecraft içerisinde Windows 95 çalıştırmaya izin veren VM Computers mod'u sayesinde başardı. Oyunu Minecraft içerisinde çalıştırmak için sanal bilgisayar parçaları için sipariş vermeniz ve ISO dosyasını doğru Minecraft klasörüne yerleştirmeniz gerekiyor. Bunları yaparsanız, oyunu Minecraft'ın içinde çalıştırabiliyor, hatta oynayabiliyorsunuz. Ancak oyun zorluğunu artırmak isteyeceğinizi sanmıyoruz.
Ekran içinde ekran çalıştırmanın elbette bazı dezavantajları bulunuyor, saniyedeki kare sayısının düşük olması gibi. uDrunkMate'e göre Minecraft içinde Minecraft oynamak gibi bir beklentiniz olmasın, çünkü oyun içerisinde Windows XP veya Ubuntu Linux bile oldukça gecikmeli bir biçimde çalışıyor.
Yine de yapılanlar, modern bilgisayarların ne kadar güçlendiğini, aynı zamanda Minecraft mod'larının ne kadar esnek olabildiğini gösteriyor.
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