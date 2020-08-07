Ubisoft, Brawlhalla'ın mobil sürümünü Android ve iOS için yayınladı

Oyunseverler için müjdeli bir haber geldi. İki boyutlu dövüş oyunu Brawlhalla, oyuncular için etkileyici bir dövüş oyunu deneyimi sunuyor. Ubisoft, popüler oyunu Brawlhalla'ın mobil sürümünü iOS ve Android için yayınladı...