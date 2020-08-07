Ubisoft, Brawlhalla'ın mobil sürümünü Android ve iOS için yayınladı

Oyunseverler için müjdeli bir haber geldi. İki boyutlu dövüş oyunu Brawlhalla, oyuncular için etkileyici bir dövüş oyunu deneyimi sunuyor. Ubisoft, popüler oyunu Brawlhalla'ın mobil sürümünü iOS ve Android için yayınladı...

Ubisoft, Brawlhalla'ın mobil sürümünü Android ve iOS için yayınladı

Ubisoft, Brawlhalla'nın mobil platformlara geldiğini duyurdu. Bir dövüş oyunu olan Brawlhalla, iPhone için App Store ve Android cihazlar için Google Play'e geldi. Mobil oyuncular oyunun çıkışından itibaren platformlar arası oynamaya katılabilecekler.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden olan Ubisoft, 2015 yılında Brawlhalla isimli bir oyunla karşımıza çıkmıştı. Temelde bir platform oyunu olarak geliştirilen Brawlhalla, oyuncular için etkileyici bir dövüş oyunu deneyimi sunuyordu. Şirket, kısa bir süre önce de bu eğlenceli oyunun mobil platformlara geleceğini duyurmuştu. 

Brawlhalla, oyunculara 20'den fazla oyun modu sunuyor. Bu da mobil oyunseverlerin, Brawlhalla'dan kolay kolay sıkılmayacaklarını gösteriyor. Ayrıca bu oyunda, aralarında Ben 10 ve Rayman gibi sevilen kahramanların yanı sıra Adventure Time isimli çizgi filmden de karakterler yer alıyor. Oyuncular, 50'den fazla karakteri diledikleri gibi deneyimleyebilme imkanına sahip.

BRAWLHALLA İOS'A İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BRAWLHALLA ANROID'E İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
7 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı
A101 6 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, HI-LEVEL TV sürprizi
Happy Education Academy, dijital pazarlama eğitimleri verecek
Atiye 2. sezon ne zaman, hangi tarihte? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Günün En çok Okunanları
Facebook, Donald Trump'ın COVID-19 Paylaşımını Sildi
iPhone'un Yüzü Olarak Bilinen Phil Schiller'ın Apple'daki Görevi Değişti
Işık Hızında İnterneti Olan Evlere Talep Arttı
Galaxy S20 Serisi için Android 11 ve One UI 3.0 beta Programı Duyuruldu
Xiaomi, Galaxy Note 20'ye Rakip Olacak Yeni Bir Telefon Hazırlıyor

 

 