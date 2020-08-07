Ubisoft, Brawlhalla'ın mobil sürümünü Android ve iOS için yayınladı

Ubisoft, Brawlhalla'nın mobil platformlara geldiğini duyurdu. Bir dövüş oyunu olan Brawlhalla, iPhone için App Store ve Android cihazlar için Google Play'e geldi. Mobil oyuncular oyunun çıkışından itibaren platformlar arası oynamaya katılabilecekler.
Video oyun sektörünün önemli isimlerinden olan Ubisoft, 2015 yılında Brawlhalla isimli bir oyunla karşımıza çıkmıştı. Temelde bir platform oyunu olarak geliştirilen Brawlhalla, oyuncular için etkileyici bir dövüş oyunu deneyimi sunuyordu. Şirket, kısa bir süre önce de bu eğlenceli oyunun mobil platformlara geleceğini duyurmuştu.
Brawlhalla, oyunculara 20'den fazla oyun modu sunuyor. Bu da mobil oyunseverlerin, Brawlhalla'dan kolay kolay sıkılmayacaklarını gösteriyor. Ayrıca bu oyunda, aralarında Ben 10 ve Rayman gibi sevilen kahramanların yanı sıra Adventure Time isimli çizgi filmden de karakterler yer alıyor. Oyuncular, 50'den fazla karakteri diledikleri gibi deneyimleyebilme imkanına sahip.
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