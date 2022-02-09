Giysilerinizin Sizi Sivrisinekler İçin Hedef Yapabileceğini Biliyor musunuz

Yanınızdaki kişilere hiç bulaşmayan sivrisineklerin neden sizi hedef tahtasına dönüştürdüğünü hiç düşündünüz mü? Bunun nedeni, üzerinizdeki giysiler olabilir!

  • Levent Öztürk
Sivrisineklerden kaçınmak için bu renkleri tercih
Kiley Riffell

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