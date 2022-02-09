Giysilerinizin Sizi Sivrisinekler İçin Hedef Yapabileceğini Biliyor musunuz

Eğer bir sokak lambası gibi sivrisinekler tarafından sarıldığınız bir gün geçirdiyseniz, üzerinizdeki giysileri gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Nature Communications dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, bu sinir bozucu kan emiciler, bir insan nefesi kokusu aldıktan sonra çevrelerini kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği gibi belirli renkleri tam olarak belirleyerek tarıyor. Kendinizi yeşil, mor, mavi ve beyaz tonlarıyla donatmanız daha iyi gizlenmenize yardımcı olabilir.
Washington Üniversitesi biyoloğu ve araştırmanın yazarı Jeffrey Riffell yaptığı açıklamada, "Bir kaldırımda olduğunuzu ve pasta kabuğu ve tarçın kokusu aldığınızı hayal edin" dedi ve devam etti: "Bu muhtemelen yakınlarda bir fırın olduğuna dair bir işarettir ve onu aramaya başlayabilirsiniz. Bu araştırmada, bir fırının kendi versiyonunu kokladıktan sonra sivrisineklerin hangi görsel öğeleri aradığını öğrenmeye başladık."
Riffell ve diğer araştırmacılar, her nefes verdiğimizde soluduğumuz karbondioksite maruz kaldıktan sonra sivrisineklerin çeşitli tonlara nasıl tepki verdiğini test etti. Ekip ilk olarak dang humması, sarı humma, chikungunya ve Zika virüsünü bulaştırdığı bilinen dişi Aedes aegypti sivrisineklerini küçük odalara yerleştirdi. Araştırma için dişilerin seçilmesinin sebebi ise kanımızı emen tür olmasından kaynaklanıyor.
Ekip, başlangıç olarak kafesteki sivrisineklerin koku yokken renkli noktalar gibi uyaranlara nasıl tepki verdiğini izledi ve temel olarak tepki vermediklerini gördü. Daha sonra araştırmacılar süreci bir miktar CO2 ile tekrarladılar. Sentetik insan nefesi içeren bu yinelemede, sivrisinekler kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeğine çok ilgi duydular, ancak yeşil, mor, mavi ve beyaz renkleri umursamadılar.
Ancak sivrisinekler, renkleri sandığınız gibi ayrıştırmıyor olabilir. Bilim insanları, bizim "CO2 kokusunu alamadığımız" gibi, böceklerin de bizim yaptığımız gibi rengi "görebildiklerinden" emin değiller. Yine de, sakınılması gereken renklerin bir ortak noktası bulunuyor: Görünür spektrumda daha uzun dalga boylarına sahip olmaları.
Bu bizi bazı kötü haberlere getiriyor. İnsan derisi, pigmentten bağımsız olarak, kırmızı-turuncu tonlarına benzer uzun dalga boyları yayar. Riffell, "Sorulan en yaygın sorulardan biri 'Sivrisineklerin beni ısırmasını önlemek için ne yapabilirim?'" Sivrisinekleri çeken üç ana ipucu olduğunu söylerdim: nefesiniz, teriniz ve cildinizin sıcaklığı. Bu çalışmada dördüncü bir ipucu bulduk: sadece kıyafetlerinizde değil, herkesin teninde de bulunan kırmızı renk."
Aslında Riffell, yeşil eldivenli ve eldivensiz CO2 ağırlıklı bir sivrisinek kafesine bir insan elini yerleştirerek bu kısmı da denedi. Gerçekten de yeşil eldiven, böcekleri ilgisiz bırakarak bir kılık değiştirme işlevi görmeye yetiyordu.
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