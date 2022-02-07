Google'ın Başarısız Projelerinin Son Halkası Stadia mı Olacak?

Yeni söylentilere göre Google, büyük ümitlerle başlattığı Stadia oyun akış hizmetini "kurtarmaya" çalışıyor.

  • Levent Öztürk
Google, Stadia'yı kurtarmaya çalışıyor...

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