Google'ın Başarısız Projelerinin Son Halkası Stadia mı Olacak?

Stadia, Google'ın aylık 9,99 ABD dolar fiyat etiketine sahip olan ve büyük umutlarla başlattığı bir bulut oyunu akış hizmeti. Abonelik, 4K çözünürlüğe ve saniyede 60 kareye (60fps) kadar oyun oynamanıza imkan tanıyor ve bir grup özel oyuna erişim sağlıyor. Ayrıca oyunları doğrudan satın almanıza izin veren, ancak görüntü kalitesini 1080p ile sınırlayan ücretsiz bir sürümü de bulunuyor.
Stadia birkaç yıl önce piyasaya sürüldü, ancak o zamandan beri popülerliği büyük ölçüde azaldı. Bunun en büyük sebebinin, görüntü kalitesinin çoğunlukla PlayStation 4 Pro veya Xbox One X ile aynı seviyede olmaması olarak yorumlanıyor. Ayrıca, Stadia'nın kendine özel çekici oyunları olmadığı bir gerçek.
1 Şubat 2021 tarihinde Google, birinci taraf stüdyoları kapattığını açıklayarak müşterilerini ve hatta Stadia çalışanlarını şaşırttı. Şimdiye kadar platform hakkında fazla bir şey duymadık. Business Insider tarafından yayınlanan yeni bir habere göre şirket, "başarısız olan Stadia oyun hizmetini Peloton, Bungie ve diğerleriyle çarpıcı anlaşmalara odaklanarak kurtarmaya" çalışıyor. Business Insider'ın bu tür haberler söz konusu olduğunda iyi bir geçmişi olduğu düşünülürse, büyük olasılıkla doğru olduğunu söyleyebiliriz.
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