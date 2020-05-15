Gizemli bir Exynos Daha, İnternette Ortaya Çıktı: Exynos 880 Ne Sunacak?

Exynos 980'i, orta seviye telefonlar için henüz tanıtan Samsung, görünüşe göre şimdi de gizemli bir Exynos 880 için çalışıyor. İşlemci ilk kez internette göründü; ama bir Samsung telefonda değil...