Outlook, e-posta Yazma Biçiminizi Değiştirmeye Kararlı

Microsoft, e-posta yazarken cümlelerinizi tamamlamaya yardımcı olacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Yazılım devi, destek belgelerinde Outlook'un metin tahminlerini kabul etmek için Tab veya sağ ok tuşuna basmanın yeterli olacağını söylüyor.
Microsoft 365'in yol haritasına göre metin tahmin işlevi, bu ayın sonunda Outlook'a gelecek. Firma, destek belgelerinde işlevi nasıl etkinleştireceğinizi de anlatıyor. Buna göre işlevi açmak için sayfanın üstündeki Ayarlar'a tıklamanız, ardından "tüm Outlook ayarlarını görüntüle" üzerine tıklamanız gerekiyor. Bunun ardından Posta sekmesine ve "Eposta yaz ve cevapla" üzerine tıklamanız gerekli. Burada "metin tahminleri" altında "Ben yazdıkça sözcük veya cümleler öner" seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.
Firma, Outook'un web sürümüne e-postaları zamanlamanızı sağlayacak bir "daha sonra gönder" işlevi de ekliyor. Geliştirilme aşamasında olan bu işlevin yılın ikinci yarısında Outlook'a sunulması bekleniyor.
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