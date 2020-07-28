Gizemli Fotoğraf İnternete Sızdı: Xbox Series X'mi, Xbox Series S mi?

Beyaz Xbox oyun kolunun görüntüsü hafta sonu Reddit'te görüldü, kısa bir süre sonra da hem mesaj hem hesap, gönderen kişi tarafından silindi. "Wolfy_Wizzardo" isimli Reddit kullanıcısı, fotoğrafı bir Microsoft çalışanının çocuğu tarafından Washington eyaletinde düzenlenen bir partide çektiğini iddia etti. Hesabın silinmesinden önce, bu Reddit hesabı aylardır Seattle, Washington'daki konular hakkında yorum yapıyordu ve mesajlar gönderiyordu.
Oyun kolunun üzerinde, Microsoft'un yeni nesil kollarda kullandığı yeni paylaşım düğmesinin yanı sıra Xbox Series X'te bulunan yeni D-pad görünüyor. Reddit kullanıcısı hesabı silmeden önce yaptığı açıklamalarda konsolun da beyaz olacağını, şeklinin kareye yakın olduğunu ve Xbox düğmesinin üzerinde daha büyük göründüğünü söylemişti. Kullanıcı ayrıca, konsolda oyun oynadıklarını ve arayüzün hala Xbox One kullanıcı arayüzüne benzediğini iddia etmişti.
İkinci nesil yeni bir Xbox mı geliyor?
Microsoft'un ağustos ayında ikinci, daha ucuz yeni nesil Xbox'ı (kod adı Lockhart), yani Xbox Series S'i ortaya çıkartacağı da iddia ediliyor. Beyaz kolun ve sözü edilen konsolun orijinal olup olmadığı açık değil, ancak varsa ve bir Microsoft çalışanına aitse, o zaman bu görüntü özel bir sürüm Xbox Series X'e de ait olabilir, Xbox Series S'e de ait olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın