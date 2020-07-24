Xbox Series X Alacaklara Büyük Bir Oyun Müjdesi Geldi

Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X'i satın alacak Game Pass üyelerine çok cömert davranacağı ortaya çıktı. Tanıtılan tüm Xbox Series X oyunları, Xbox Game Pass'a da gelecek!

Xbox Series X'e Game Pass Müjdesi

Xbox Game Pass üyeliğinin, Xbox Series X için eskisinden de önemli olacağı anlaşıldı. Microsoft'un canlı Xbox Game Showcase etkinliğinde gösterilen 21 oyunun tamamının Game Pass üyelik hizmetine geleceği ortaya çıktı. Yani üyeliği bulunan Xbox oyuncuları, yeni konsolu satın alır almaz belirli oyunlara ulaşabilecekler. Everwild, Halo Infinite, Forza gibi oyunlar, yayınlandıkları anda aylık üyelik ücretinin bir parçası olarak oynanabilecek. Xbox Game Studios oyunları, üyeliğinizi devam ettirdiğiniz sürece hep erişilebilir olacak.

Microsoft'un bu hamlesi, oyunları tek tek satın alma yöntemine büyük bir darbe vurabilir. Netflix'e benzer bir çalışma şekliyle Microsoft, oyuncuları Game Pass'a bağlayarak, üyeliğini kapatmayı unutan (veya tembellikten kapatmayan) kullanıcıların da katkısıyla kendisine kesintisiz bir gelir kaynağı oluşturacak.

Sony, PlayStation Now ile benzer bir strateji izlese de henüz Microsoft kadar eli açık davranmıyor. Microsoft'un birinci parti özel oyunlarının hemen Game Pass'a gelecek olması, oyunun kurallarını değiştirecek gibi görünüyor. Yeni nesil konsollların fiyatı henüz açıklanmasa da Microsoft, bu hamlesiyle şimdiden kendi konsoluna değer katmaya başladı.

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