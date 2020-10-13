Gizemli Samsung Exynos 1080, Testlerde Snapdragon 865 Plus'ı Geçti

Samsung'un 2021 amiral gemilerinde kullanılacağına inanılan bir Exynos işlemci, sonunda hız testi sonuçlarıyla internete sızdı. Exynos 1080'in Antutu veri tabanındaki test sonuçları, oldukça iyi görünüyor.
Varlığından daha birkaç gün önce haberdar olunan ve garip bir biçimde sadece Çin için geliştirildiği söylenen Exynos 1080, Antutu sonuçlarında Snapdragon 865 Plus'a kıyasla büyük sayılabilecek bir adım attı ve @UniverseIce'a göre 690.000 puan elde etti. Bu performansın bir kısmının GPU işlemesinden geldiğini belirtmekte fayda var. Dolayısıyla yonga setinin hala Qualcomm'un en iyi işlemcisinin bir miktar gerisinde olduğu söyleniyor. Böyle bir durumun 2021 için hazırlanan bir yonga seti için kabul edilebilir olmadığı ileri sürülebilir. Buradan yola çıkarak Exynos 1080'in Exynos 980'in GPU'su yenilenmiş bir sürümü olabileceği düşünülüyor.
Sentetik hız testleri gerçek hayattaki performansı karşılaştırmak açısından doğru bir kriter olmayabilir. Üstelik puanlar üzerinde kolayca oynanabildiğini biliyoruz. Yine de Samsung'un yeni amiral gemisi, AMD GPU ortaklığının meyveleri 2022'de ortaya çıkana kadar Exynos 1080'den iyisini sunamayabilir.
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