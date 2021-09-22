"Gizli Hazine" Gün Işığına Çıktı, Yayınlanmamış Xbox Oyunları Keşfedildi!

Oyun geliştirmek her ne kadar heyecan verici bir süreç olsa da, piyasaya sürülen her oyuna karşılık en az on tane piyasaya sürülmemiş, tamamlanmamış veya beğenilmemiş ve prototip aşamasında kalmış oyun bulunuyor.
Hidden Place tarafından yayınlanan yeni bir yazılım deposu sayesinde, orijinal Xbox ve Dreamcast için geliştirilmiş ancak gün yüzü görmemiş bir dizi oyun keşfedildi. Daha önce adını duymamış olanlar için söyleyelim, Hidden Palace oyunları korumak ve muhafaza etmek için bir araya gelmiş bir topluluk. Depolarında sadece oyunların ilk sürümleri ve prototipleri değil, aynı zamanda oyuna dahil edilmeyen görseller, donanımlar, kodlar ve daha fazlası bulunuyor.
Son açıklanan içerik ise oyun meraklılarının gözlerini kamaştıracak nitelikte. Tony Hawk's Pro Skater, Jet Grind Radio, WWF Attitude ve bir dizi başka Dreamcast oyununun ilk sürümleri bulunuyor. Ama en önemlisi, depoda bulunan Xbox içerikleri. Burada, Japonya'da popüler olan ancak ülke dışında hiç satılmayan, Dinosaur Hunting: Ushinawareta Daichi'nin İngilizce bir versiyonu bulunuyor, bu oyun Jurassic Park ile Monster Hunter karışımı bir oyundu ve orijinal Xbox için tasarlanmıştı.
Yayınlanmamış Xbox oyunları
Bir zamanların ünlü çizgi film kahramanı He-Man da bu hazinede saklanan oyunlar arasında. He-Man: Defender of Grayskull sadece Avrupa'da, PS2 platformunda yayınlanmıştı. Xbox sürümü hazırlandı, ancak piyasaya hiç sürülmedi.
Bir başka oyun ise, Pac-Man World Rally'nin hemen hemen bitmiş bir sürümü. Bu oyun da PS2 ve Gamecube platformlarında yayınlandı, ancak Xbox sürümü sadece prototip aşamasında kaldı.
Hidden Palace'de bu ve bunun gibi birçok "tarihi eser" bulunuyor ve indirip denemek isteyenler emülatörler yardımı ile bunu yapabiliyorlar. Eğer eski oyunlarla ilgileniyorsanız, https://hiddenpalace.org/ adresinden bağlanıp bazı örnekleri indirip oynamayı deneyebilirsiniz.
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