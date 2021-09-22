"Gizli Hazine" Gün Işığına Çıktı, Yayınlanmamış Xbox Oyunları Keşfedildi!

Daha önce hiç yayınlanmamış Xbox oyunlarından oluşan , oldukça geniş bir koleksiyon gün ışığına çıktı. Üstelik bu koleksiyondaki oyunları indirip oynamanız bile mümkün!