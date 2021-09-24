Göbeklitepe İstanbul'da!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden BİMTAŞ, Göbeklitepe'nin dijital model ikizini çıkardı. S¸anlıurfa il merkezinin 18 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü¨ yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski ku¨lt yapılar toplulugˆu olan Göbeklitepe, lazer tarama, mobil ve hava lidar teknolojisi, drone desteğiyle VR teknolojisine uygun hale getirildi. UNESCO Du¨nya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, bu çalışma sayesinde sanal gerçeklik ortamında yakın bir zamanda Kadıköy'deki Müze Gazhane'de gezilebilecek.
BİMTAŞ, Göbeklitepe'nin dijital model ikizini, yüzde 80 bindirme oranı ile çekilmiş 1800 adet fotoğrafını, milimetrik hassasiyette veri üreten fotogrametri yazılımları ile hesaplayarak elde etti. 3 boyutlu, yüksek detay seviyesine sahip dijital model ikiz, bir dizi tamamlama ve optimizasyon aşamalarından geçirilerek, oyun motoru altyapısı ile sanal gerçeklik ortamına taşındı. Bu çalışma ile elde edilen yüksek çözünürlüklü model, çevrimiçi alt yapıda sanatsal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapabilme özelliğine sahip.
BI·MTAS¸, geçmişi geleceğe taşımanın sorumluluğu ile sürdürdüğü çalışmalar kapsamında; Süleymaniye Camii, Yerebatan Sarnıcı, Taksim ve Bakırköy Meydanları, Kuzguncuk Semti ve daha birçok yerde bu teknolojilerden yararlanıyor.
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