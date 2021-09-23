"Hangi Renk Görüyorsunuz" Gizemine Yenisi Eklendi: Mavi mi, Yeşil mi?

Beyaz-altın / siyah-mavi elbisenin ve ardından gelen renk değiştiren eşofman üstünün etkisinden kurtulduğumuza göre, artık insanların algılarını bozan ve fikirleri bölen başka bir renk deneyine hazırız. Deney, aynı uyarıcıdan yaratabileceğimiz çok çeşitli görsel yorumları göstermek için Optical Express tarafından oluşturuldu.
Yukarıdaki renge dikkatle bakın. Sizce mavi mi yeşil mi?
Şimdi aşağıda 2 olarak etiketlenmiş, ortadaki resme bakın. Peki sizce bu hangi renk?
1.000 katılımcının yüzde 64'ü ilk (en üstteki) görüntünün renginin yeşil olduğunu söylerken, yüzde 32'si mavi olduğunu söyledi. Ancak aynı katılımcılardan, göze çarpan diğer iki mavi tonun yanına koyulduğunda rengi tanımlamaları istendiğinde, yüzde 90'dan fazlası yeşil olduğunu söyledi.
Optical Express'in söylediğine göre, RGB (kırmızı, mavi, yeşil) renk modelindeki değerler, görüntünün 0 kırmızı, 122 yeşil ve 116 mavi olduğunu gösteriyor, yani bu renk teknik olarak daha yeşil.
Tabii ki hepimiz renkleri farklı şekillerde algılayıp yorumladığımız için, anlaşılır bir şekilde, hiçbir cevabın somut olarak doğru olduğunu söyleyemeyiz. Bununla birlikte, rengi yorumlamanız diğerlerinden önemli ölçüde farklıysa, bu bir tür renk körlüğüne işaret edebilir.
Burada dilin de büyük bir rol oynadığını göz önünde bulundurmakta fayda var, çünkü renkleri aynı niteliklere sahip olduklarını görüp anladığımız halde farklı tanımlıyor olabiliriz.
Optical Express Klinik Hizmetler Direktörü Stephen Hannan'ın açıklaması ilgi çekici: "Her bir kişi benzersizdir ve sonuç olarak beynimiz bilgiyi farklı şekilde işler. Renkleri nasıl yorumladığınıza bağlı olarak, bir kişi onu bir şekilde görebilirken, ona bakan bir sonraki kişi farklı görebilir. Işık göze girer ve gözün arkasındaki ışığa duyarlı doku olan retinaya çarpar. Işık, Optik Sinir boyunca beyindeki Görsel Kortekse giden bir elektrik sinyaline dönüştürülür. Beyin, bu elektrik sinyalinin kendine özgü yorumunu yapar."
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