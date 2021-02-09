Göbeklitepe yakınlarındaki monolitin sırrı bugün çözüldü

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında 5 Şubat Cuma günü bulunan monolit merak konusu olmuştu. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun kim ya da kimler tarafından hangi amaçla dikildiği açıklanmamıştı.
Yöre halkının da büyük ilgisini çeken monolitin bu sabah saatlerinde yerinde olmadığı görülmüştü.
Monolitin, Milli Uzay Programı'nın tanıtımının parçası olduğu anlaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın tanıtıldığı toplantı sırasında yaptığı konuşmada "Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı'mızı bu günlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki gökyüzüne bak, Ay'ı gör." dedi.
Programda Göbeklitepe'deki monolitin görüntüsü ile "Gökyüzüne Bak, Ay'ı Gör" etiketi, arkadaki ekrana yansıtıldı.
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