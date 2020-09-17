God of War, Ragnarök ile PlayStation 5'e Geliyor

Sony'nin uzun bekleyiş sonrasında fiyat ve piyasaya çıkış tarihini duyurduğu PlayStation 5 etkinliğinin sonunda, yeni bir sürpriz için kısa bir de tanıtım bulunuyordu. Yeni God of War oyunu 2021 yılında, PlayStation 5 için sunulacak. Oyun, daha önceki oyunlarda olduğu gibi Sony'nin Santa Monica Studios'u tarafından geliştiriliyor.
Görünene göre yeni oyun, 2018'deki başarılı tekrar başlangıcın doğrudan devamı olacak. Her ne kadar oyun içi bir video gösterilmiş olmasa da Ragnarök, yani tanrılar ve düşmanları arasındaki Dünya'nın sonunu getiren savaş ile uğraşacağımız görülebiliyor. Gösterilen kısa ön tanıtımda ekranda God of War logosunun buzlu bir sürümü ve ana karakter Kranos'un kısa konuşması ardından basit bir şekilde "Ragnarök geliyor" yazısının bulunması, bu kanıya varmak için yeterli. Ayrıca God of War logosu aynı zamanda ilk oyunu oynayanlara veya Viking mitolojisi ile ilgilenenlere tanıdık olan Jörmungandr – Dünya Yılanı – için bir sembol olarak da ikinci bir işleve sahip. Viking mitolojisinde Loki'nin çocuklarından biri olan Jörmungandr'ın, mitolojide Ragnarök sırasında Thor tarafından öldürüldüğü ve aynı zamanda zehri ile Thor'un ölümüne sebep olduğu söyleniyor.
Yeni oyunun genel hikaye tabanı hakkında bilgimiz olsa da, hikayenin oyuna nasıl yansıyacağı konusunda pek bir fikrimizin olmadığı söylenebilir. Ne yazık ki daha fazla bilgi edinmemiz için bir süre beklememiz gerekecek ancak bu kadar büyük bir oyunun kısa bir ön tanıtımı bile, henüz hangi konsolu alacağından kararsız olan konsol sevdalılarını PS5 tarafına çekmeye yardımcı olabilir.
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