Popüler Oyun Rocket League'in Bedava Olacağı Tarih Açıklandı

Birkaç ay önce Epic Games'in sahibi olduğu Psyonix, popüler fulbol / sürüş birleşimi oyunu Rocket League'in bu yaz oynaması bedava hale geleceğini duyurmuştu. Şimdi ise firma, oyunu bedava yapacak olan güncellemenin 23 Eylül tarihinde aktif olacağını, yani yazı sadece bir gün ile kaçıracağını duyurdu.
Önümüzdeki hafta sunulacak olan bu güncellemeye hazırlık amacıyla oyuna şu anda sahip olan kişiler için bir başka güncelleme geliyor. Bu güncelleme, oyunu bedava olmadan önce alanlar için sözü verilen Golden Cosmos Boost gibi bonus eşyaları ve yayımlanmış olan tüm Rocket League markalı DLC'leri içerecek. Ayrıca güncelleme platformlar arası ilerlemeyi de getirecek ancak bu özelliği kullanmak için bir Epic Games hesabını bağlamanız gerekiyor.
Bu güncellemenin getirdiği diğer değişikliklerin arasında Epic Games'in Support-A-Creator programı için destek, yeni hızlı yazışma seçenekleri, güncellenmiş bir menü, yeni bir bot zorluğu ve daha fazlası bulunuyor.
Ayrıca bu güncelleme ile oyuncuların katılabileceği rekabetçi turnuvalar eklenecek ve Rocket Pass'ın birinci sezonu (Sezon 1) başlayarak oyunun ücretli sürümünden sonra sezon sayısı sıfırlanacak. Bunların yanı sıra oyun içerisinde yeni eşyalar ve XP edinmek için tamamlanacak yeni zorluklar da bulunacak. Yeni araç kasaları, tekerlerler ve güçlendirmeler içeren yeni Endo Starter Pack ve Jäger Pack de alınabilir olacak.
Bedava güncellemesi, Epic Games Store da dahil olmak üzere tüm platformlar için geçerli olacak. Ancak daha önce de belirtildiği gibi oyun artık Steam üzerinden alınamayacak ve sadece oyuna önceden sahip olan oyuncular platform üzerinden oyuna erişebilecek. Yine de geliştiriciler oyun için desteği bu platformda da sunmaya devam edecek.
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